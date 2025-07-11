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Власть

Омбудсмен России предлагает кыргызстанцам обращаться напрямую, если выдворяют

Омбудсмен России Татьяна Москалькова рассказала о защите прав кыргызстанцев, проживающих в РФ.

По ее словам, граждане КР могут обращаться к уполномоченному по правам человека в РФ напрямую, особенно в случаях выдворения, ограничения въезда или в других ситуациях.

СМИ
Фото СМИ. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова

«Например, ко мне обратился кыргызстанец, который совершил два ДТП — без серьезных последствий. Его все равно планировали выдворить, несмотря на то, что у него здесь семья, дети ходят в школу, старший сын учится в институте. Мы просили суд рассмотреть возможность альтернативного наказания, но действующая статья не позволяла это. После нашего обращения было внесено изменение: теперь суд вправе выбрать — выдворение либо штраф. Это особенно важно при незначительных правонарушениях», — сказала Татьяна Москалькова.

Она также прокомментировала экзамены на знание русского языка, которые начали проводить для детей трудовых мигрантов при поступлении в школы РФ.

«Важно понимать: при приеме в школу проводится не экзамен, а собеседование, и не только для иностранцев, но и для российских детей, чтобы определить уровень знаний и правильно распределить по классам. Однако граждане других стран часто воспринимают это как экзамен. Я хочу сама побывать в школе, посмотреть, как проходит собеседование, потому что, возможно, оно психологически тяжело воспринимается и детьми, и родителями. Если будет нужно, придется подумать о том, чтобы часть этой процедуры проходила заранее — на территории Кыргызстана», — отметила уполномоченная по правам человека в России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335903/
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