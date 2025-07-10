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Власть

Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев

Скоро сотрудники ГКНБ задержат инспекторов и руководителей Счетной палаты. Об этом председатель Госкомитета Камчыбек Ташиев заявил на совещании с руководителями по городу Ошу и одноименной области.

Он отметил, что сотрудники Счетной палаты по городу Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям регулярно берут взятки и по поводу этого обратился к руководителю Азиму Кожомуратову.

«Ваши подчиненные куда бы ни приезжали с проверкой, какую бы справку ни выписывали, обязательно берут деньги. Вы не можете это прекратить? Или они вам приносят деньги? Нацкомитет безопасности, проверьте. Руководители, не давайте деньги аудиторам СП КР. Если будете давать, то и сами будете арестованы», — сказал Камчыбек Ташиев.

Руководитель территориального подразделения СП КР по городу Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям Азим Кожомуратов ответил, что его инспекторы не берут деньги у госслужащих и готов уйти в отставку, если подтвердится обратный факт.

«У нас сейчас проводятся мероприятия. Скоро посадим пару инспекторов с руководителями. Это произойдет в течение 5-6 дней. Факты есть. Все зафиксировано», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335771/
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