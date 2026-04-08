Власть

Парламент утвердил трех аудиторов Счетной палаты Кыргызстана

Парламент утвердил трех аудиторов Счетной палаты Кыргызстана. Решение принято на заседании Жогорку Кенеша по итогам голосования.

Три аудитора Алимжан Байгазаков, Зарылбек Сатаев, Алмазбек Акматов принесли присягу в Жогорку Кенеше.

Напомним, что недавно Счетной палате Кыргызстана сократили аудиторов и при этом расширили полномочия. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в Закон «О Счетной палате».

Документ предусматривает ряд существенных изменений в работе ведомства.

В частности, расширяются полномочия по аудиту.

Теперь СП КР сможет проверять не только предприятия с долей государства, но и любые юридические лица и предпринимателей, получивших государственные гарантии, поручительства или иные формы поддержки.

Одновременно значительно сокращается число аудиторов — с девяти до трех.

Также уточняются нормы, регулирующие деятельность ведомства. Вводится новая система аттестации сотрудников: первичная — через год после приема на работу, далее — раз в два года.

Изменения затронули и структуру управления. Высшим органом Счетной палаты закреплен совет, в состав которого входят председатель, аудиторы и должностные лица, утверждаемые приказом главы ведомства.

Кроме того, из закона исключены отдельные положения, в том числе касающиеся стандартов внешнего государственного аудита.
