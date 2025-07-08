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Власть

Изъятую клинику Искендера Гайпкулова мэрия Оша сдала в аренду ему же

Изъятую у экс-депутата Жогорку Кенеша Искендера Гайпкулова клинику «Бэман» в городе Ош мэрия сдала в аренду ему же. Об этом мэр Женишбек Токторбаев рассказал главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, куда последний прибыл с рабочим визитом.

По словам главы города, медцентр будет платить муниципалитету 6 миллионов сомов в год.

«Получили разрешение на строительство легкой конструкции на земельном участке мэрии. Но по факту возвели капитальное строение. Больница принадлежит бывшему председателю Счетной палаты Искендеру Гайпкулову. Он передал ее мэрии. Теперь они будут платить аренду в 6 миллионов сомов. Мы сейчас проводим ремонт за счет муниципалитета», — рассказал Женишбек Токторбаев.

Камчыбек Ташиев одобрил решение мэрии.

На прошлой неделе пресс-служба мэрии Оша сообщала, что четырехэтажное здание лечебного центра «Бэман», принадлежащее частному лицу и расположенное рядом с Ошской областной больницей, перешло муниципалитету и в настоящее время благоустраивается и ремонтируется.

Клиника построена в охранной зоне канала Увам и подлежала сносу, как и другие объекты на этой территории. Однако в результате переговоров с владельцем, здание передали в ведение мэрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335574/
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