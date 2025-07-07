Израиль vs Иран: Тегеран о 12-дневной войне и своей позиции в ядерной проблеме

12-дневная война между Ираном и Израилем стала кульминацией многолетнего напряжения в ближневосточном регионе. Стороны обменялись ракетными ударами. Целью ЦАХАЛ были ядерные объекты в Иране. 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о перемирии. Обе страны заявили о победе в этом противостоянии.

Посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Голам Хоссейн Ядегари в эксклюзивном интервью 24.kg рассказал, кто и почему сорвал переговоры по ядерной сделке и оценил риски дальнейшей эскалации.

- Какова официальная позиция Ирана по итогам недавнего 12-дневного конфликта с Израилем?

— Израиль совершил акт агрессии против Ирана, хотя для этого не было никаких предпосылок. Мы всегда выступаем за диалог и мирные переговоры. Все эти годы Израиль постоянно и ложно твердит на международных площадках, что Иран стремится создать ядерное оружие. Двадцать лет назад с трибуны ООН они заявляли, что Иран создаст его через две недели. Десять лет назад звучали те же беспочвенные заявления.

Все наши действия в ядерной отрасли находятся под постоянным наблюдением международных организаций.

Инспекторы МАГАТЭ регулярно проводили проверки и подтверждали, что иранская атомная программа направлена исключительно в мирное русло — на развитие энергетики и медицины.

Если есть разногласия, мы готовы решать их путем консенсуса. Десять лет назад в формате «5+1» был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который поддержали МАГАТЭ и ООН. Однако администрация президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из этого договора. Несмотря на это, Иран не покидал стол переговоров, пытаясь отстоять свое право на мирный атом.

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Нам понятно, что основа израильского режима зиждется на том, чтобы в регионе не было мира и стабильности. Любые достижения последних лет на Ближнем Востоке Израиль видит как угрозу для себя.

— Вы считаете, что атака была спланирована с целью сорвать переговоры?

— Именно так. Ранее мы никогда не вели с США отдельных переговоров по ядерной программе. Позже, по запросу американской стороны и при посредничестве Омана такая возможность появилась. Прошло пять раундов. Шестой раунд был запланирован на 15 июня в Омане. Иран был настроен на возвращение к договору, и США заверяли нас, что процесс продолжается. Более того, власти Америки направили нам ряд своих предложений, на которые мы должны были ответить как раз 15 июня.

Но 13 июня Израиль напал на нас, тем самым сорвав шестой раунд переговоров. Сионистский режим заранее проектировал цели атак на Иран. К счастью, он не достиг своих целей, а наоборот, потерпел поражение. Иран дал жесткий ответ — многие объекты в Израиле были разрушены. Мы, конечно, тоже понесли урон, погибли около 1 тысячи человек. Но после нашего отпора у Израиля появился страх и он призвал на помощь США.

— Вы говорите о скоординированных действиях Израиля и США?

— Их действия подтверждают это. Параллельно с переговорами с США мы продолжали диалог с тремя европейскими странами. Американская сторона заверяла, что дождется итогов этих переговоров, но затем, нарушив все правила МАГАТЭ и ООН, атаковала иранский ядерный объект.

Получается, что наши переговоры с США испортил Израиль, а наши переговоры с Европой уничтожили США. Это доказывает, что они действуют сообща.

Нам ясно, что Вашингтон не преследует цели мира и стабильности. При желании США могли бы потребовать от Израиля не нападать на соседние страны. Это был бы простой шаг для снятия напряженности. Если бы Израиль знал, что его не будут защищать США и страны Европы, он никогда бы не вступил в войну.

— Существует ли риск наземной операции со стороны Израиля?

— Им не хватит смелости. Потому что они понимают, что ответ Ирана может быть для них фатальным.

— Планирует ли Иран наращивать свою военную мощь?

— Наша военная мощь основывается на внутреннем производстве. Все вооружение мы создаем сами для своей защиты. Наши военные возможности очень сильны, и сегодня Израиль понял, что его расчеты были ошибочны. Весь иранский народ сплотился против агрессора. Конечно, наши военные продолжат развивать новые возможности в сфере вооружения.

Но особо хочу отметить: атомное оружие для нас — харам, оно не дозволено в рамках нашей религии.

Это же касается любого химического оружия, которое ведет к массовым убийствам. Однако по другим видам вооружения, которые могут нас защитить, ограничений нет.

— Какова была роль России в этом конфликте? Рассчитывали ли вы на ее поддержку в свете того, что при войне России с Украиной вы поставляли ей боевые дроны?

— Гонка вооружений и поставки военной техники — это бизнес. Многие страны Европы и США производят оружие и продают его на миллиарды долларов. Я не думаю, что России нужна помощь Ирана для своей защиты. Мы знаем позицию России и Китая и благодарим их за нее.

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— Как выстраивается диалог по региональной безопасности со странами Центральной Азии?

— Ближний Восток — это регион, где живем мы, а не американцы, и поэтому мы сами должны его защищать без влияния внешних игроков. Мы выступаем за мир, стабильность и развитие. Поэтому мы сотрудничаем по вопросам региональной безопасности со многими странами как на двусторонней основе, так и на платформах ШОС и ОИС (Организация исламского сотрудничества). Недавно эти организации осудили в своих заявлениях действия Израиля. Аналогичное заявление было сделано и в Кыргызстане на заседании глав МИД стран ОДКБ.

— Конфликты на Ближнем Востоке часто приводят к росту цен на нефть. Есть ли такой риск сейчас?

— Да, одно из направлений, которое может пострадать от подобных конфликтов, это энергобезопасность. К примеру, если снизится экспорт нефти, сильно пострадает мореходство.

— Как на фоне этих событий складываются отношения между Ираном и Кыргызстаном?

— Мы стараемся делать все, чтобы даже в условиях войны в наших взаимоотношениях не было никаких ограничений. За последний год мы достигли хороших результатов в торгово-экономической сфере. В апреле в Тегеране прошло 14-е заседание межправительственной комиссии, где было подписано соглашение о создании совместного инвестиционного комитета. В его рамках есть договоренность о выделении кредитной линии на $50 миллионов для компаний, работающих в Кыргызстане.

Кроме того, 40 бизнесменов из Кыргызстана посетили выставку «Иран Экспо — 2025». Есть договоренности о строительстве логистического центра в порту Бандар-Аббас, чтобы у кыргызстанских предпринимателей был доступ к открытым морям.

Мы также заинтересованы в скорейшем завершении строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, чтобы получить доступ к западу Китая. Посол Ирана в КР Голам Хоссейн Ядегари

Иран всячески стремится развивать и туризм. В 2024 году мы в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для граждан Кыргызстана на 15 дней. Пару лет назад мы обсуждали с МИД КР введение взаимного безвизового режима и надеемся на положительное решение этого вопроса. Мы хотим лучше познакомить народы наших стран друг с другом. Сотрудничество развивается и в других сферах.

Редакция 24.kg готова встретиться и выслушать позицию посла Израиля в КР, чтобы у читателей была возможность разобраться в важной для всех теме.