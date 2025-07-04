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Общество

Здание Дома правительства исключили из списка памятников истории и культуры

Фото из интернета. Здание Дома правительства в Бишкеке

Кабинет министров внес изменения в постановление от 20 августа 2002 года № 568 «Об утверждении Положения об учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия Кыргызской Республики».

Согласно подписанному 2 июля документу, в Государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения утратившими силу считаются пункты 33, 60 и 74.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Согласно постановлению правительства от 2002-го «Об утверждении Положения об учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия», под пунктами 33, 60 и 74 значатся:

  • здание Чуйской областной госадминистрации и Министерства иностранных дел по адресу: улица Абдымомунова, 205 (сейчас в этом здании находится Верховный суд);
  • здание агентства «КыргызКАБАР» по адресу: улица Советская, 175 (ныне Абдрахманова);
  • здание Жогорку Кенеша по адресу: улица Абдымомунова, 207 (здание на Старой площади, известное под названием «Дом правительства»).
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В январе 2025 года сообщалось о создании межведомственной комиссии по инвентаризации и оценке административных зданий, отнесенных к объектам историко-культурного наследия, в которых расположены госорганы и органы МСУ. Ее создали распоряжением главы кабинета министров.

В феврале комиссия решила поддержать предложение управления делами президента о лишении статуса исторического, научного, культурного и иного памятника пяти зданий в Бишкеке. В Минкультуры тогда сообщали, что «речь не идет о сносе указанных объектов». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335232/
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