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Власть
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев ознакомился с текущей реализацией проекта «Реконструкция автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол», а также проинспектировал работы по асфальтированию на 0-25 километрах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минтранса КР
Фото Минтранса КР

По ее данным, на сегодняшний день завершено асфальтировапние 25 километров на указанном участке, наносится дорожная разметка и устанавливаются железные ограждения.

Первый слой асфальта уложен на 19 километрах на участке с 25 по 71 километр.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал главе Минтранса последнее предупреждение. Причиной стали темпы ремонта дорог в Чолпон-Ате.

В октябре 2024 года глава ГКНБ отругал Абсаттара Сыргабаева за затягивание со строительством моста через реку Ала-Арчу.

В 2020-м в интервью радио «Азаттык» сам чиновник признавался, что приходится окул бала Камчыбеку Ташиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335323/
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