Бишкекчанин просит объяснить выступ на улице Калинина

Житель Бишкека обратился с вопросом по поводу необычного выступа на дороге на улице Калинина на пересечении с проспектом Жибек Жолу. Об этом он написал 24.kg.

По словам горожанина, после реконструкции участка на Т-образном перекрестке появился разделитель, который сместил правую полосу вправо. При этом на дороге остался выступ, назначение которого остается непонятным.

Мужчина отмечает, что такая конфигурация может создавать сложности для водителей. Тем, кто поворачивает с улицы Калинина, приходится резко перестраиваться, что увеличивает риск столкновений. В условиях плотного потока машин это становится особенно опасным.

Фото читателей. Выступ находится на пересечении улицы Калинина и проспекта Жибек Жолу, он осложнит движение автопотока

Бишкекчанин также напомнил, что ранее по представленному проекту реконструкции дорога должна была проходить ровно, без подобных выступов, что могло предполагать снос прилегающих объектов.

Он просит соответствующие службы обратить внимание на этот участок, пока ремонт еще продолжается, и разъяснить, с чем связано такое решение.

