19:03
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Агент 024

Бишкекчанин просит объяснить выступ на улице Калинина

Фото читателей

Житель Бишкека обратился с вопросом по поводу необычного выступа на дороге на улице Калинина на пересечении с проспектом Жибек Жолу. Об этом он написал 24.kg.

По словам горожанина, после реконструкции участка на Т-образном перекрестке появился разделитель, который сместил правую полосу вправо. При этом на дороге остался выступ, назначение которого остается непонятным.

Мужчина отмечает, что такая конфигурация может создавать сложности для водителей. Тем, кто поворачивает с улицы Калинина, приходится резко перестраиваться, что увеличивает риск столкновений. В условиях плотного потока машин это становится особенно опасным.

читателей
Фото читателей. Выступ находится на пересечении улицы Калинина и проспекта Жибек Жолу, он осложнит движение автопотока

Бишкекчанин также напомнил, что ранее по представленному проекту реконструкции дорога должна была проходить ровно, без подобных выступов, что могло предполагать снос прилегающих объектов.

Он просит соответствующие службы обратить внимание на этот участок, пока ремонт еще продолжается, и разъяснить, с чем связано такое решение.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/369712/
просмотров: 510
Версия для печати
9 апреля, четверг
18:35
Чемпионат Азии по борьбе. Нурзат Нуртаева проведет встречу за бронзу Чемпионат Азии по борьбе. Нурзат Нуртаева проведет встр...
18:30
10 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
В Бишкеке водителям автобусов повысят зарплату на треть и уберут наличную оплату
18:07
Темирбека Эркинова освободили от должности замминистра здравоохранения
18:03
