Мэрия Бишкека объяснила выступ на улице Калинина проектным решением

Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу жителя на необычный выступ на улице Калинина на пересечении с проспектом Жибек Жолу. По ее данным, этот элемент предусмотрен проектом и направлен на повышение безопасности.
По информации муниципальной администрации по Свердловскому району, капитальный ремонт дороги Лебединовка — ГЭС-5 на участке улицы Калинина (от проспекта Жибек Жолу до северной объездной дороги) выполняется Министерством транспорта и коммуникаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.
На пересечении с проспектом Жибек Жолу появятся парковочный карман и остановка общественного транспорта.
Как уточнили в муниципалитете, участок, вызвавший вопросы у горожан, не является ошибкой или дефектом. Этот элемент предусмотрен для предотвращения несанкционированного проезда автомобилей через парковочную зону с выездом на остановку, что могло бы привести к заторам и аварийным ситуациям.