Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» рассказал, почему в Кыргызстане нельзя лишать русский язык официального статуса.

Он отметил, что лидер России Владимир Путин выразил благодарность за поддержку русского языка.

«По сути, русский язык не нуждается в нас, это мы нуждаемся в нем. Во-первых, русский язык — один из шести мировых языков. Во-вторых, мы не должны забывать, что без русского мы не сможем далеко уйти из Кыргызстана. Например, не буду даже упоминать страны СНГ, возьмем просто соседние государства. Поедете в Узбекистан или Таджикистан — без русского языка не сможете общаться. В той же Европе, Америке, Китае используют русских переводчиков. Предложение политиков изменить статус русского языка неверно. Конечно, в первую очередь мы должны развивать свой язык. Но мы также должны знать русский и английский языки. Половина мира использует эти два языка», — заметил глава государства.

Садыр Жапаров также добавил, что сейчас молодежь говорит на 3-4 языках. Знать много языков — это хорошо, потому что в какой бы уголок мира ни поехал человек, он будет чувствовать себя свободно.