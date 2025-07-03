Проблему насилия женщин и девочек с инвалидностью обсудили в Бишкеке

Проблему защиты прав женщин и девочек с инвалидностью, сталкивающихся с насилием, обсудили в Бишкеке. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, вопрос был затронут на заседании Совета по делам инвалидов при кабинете министров.

Отмечается, что в повестку дня была также включена актуальная тема — обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в особенности для детей с ментальными нарушениями.

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов подчеркнул важность доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с ментальными нарушениями. По его словам, ранняя диагностика, специализированная помощь и комплексная поддержка семьи являются ключевыми для развития потенциала детей и их интеграции в общество.

Он отметил необходимость расширения сети профильных центров по всей стране и повышения квалификации специалистов через обучение и тренинги. Важным аспектом является межведомственное взаимодействие между здравоохранением, образованием и социальной защитой для обеспечения комплексного подхода к реабилитации.

Кроме того, замглавы правительства акцентировал внимание на проблеме защиты прав женщин и девочек с инвалидностью, сталкивающихся с насилием. Он подчеркнул, что государство обязано обеспечивать им юридическую поддержку и защиту.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыял Жанузакова подчеркнула важность системного подхода к развитию реабилитационных и социальных услуг для детей с инвалидностью. По ее словам, государство предпринимает последовательные шаги по социальной защите и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, однако уровень инвалидности в стране по-прежнему остается высоким.

На сегодняшний день в Кыргызской Республике проживает свыше 218 тысяч человек с инвалидностью, из них более 37,6 тысячи — дети, что составляет около 17 процентов.