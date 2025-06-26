Депутат попросила власти обновить здание школы Гапыра Мадаминова в Баткене

На заседании Жогорку Кенеша депутат Миргул Темирбаева попросила власти обновить здание школы, которую основал учитель-новатор из Баткенской области Гапыр Мадаминов.

Она отметила, что учебное учреждение находится в Лейлекском районе.

«Его выпускники работают в разных сферах и получили образование за границей. Люди, коллектив образовательного учреждения просят обновить здание школы-гимназии», — сказала нардеп.

Миргул Темирбаева с огорчением отметила, что в этом году ни один абитуриент из Баткенской области не удостоился «золотого сертификата» на ОРТ. Нардеп предположила, что, возможно, это связано с лишением статуса местных гимназий.