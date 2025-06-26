12:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Депутат попросила власти обновить здание школы Гапыра Мадаминова в Баткене

На заседании Жогорку Кенеша депутат Миргул Темирбаева попросила власти обновить здание школы, которую основал учитель-новатор из Баткенской области Гапыр Мадаминов.

Она отметила, что учебное учреждение находится в Лейлекском районе.

«Его выпускники работают в разных сферах и получили образование за границей. Люди, коллектив образовательного учреждения просят обновить здание школы-гимназии», — сказала нардеп.

Миргул Темирбаева с огорчением отметила, что в этом году ни один абитуриент из Баткенской области не удостоился «золотого сертификата» на ОРТ. Нардеп предположила, что, возможно, это связано с лишением статуса местных гимназий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334248/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
По 60 детей в классе. Нардеп о проблемах зачисления в школу и нехватке мест
В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Саудовский фонд развития построит 14 школ в Бишкеке
Запись в школу. В Бишкеке свободными остается почти 3 тысячи мест
Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В Сокулуке девятый год не могут достроить дополнительный корпус к школе
Почему детей мигрантов не берут в школы, рассказали в кыргызской диаспоре в РФ
Отменить 30 из 46 форм отчетности в школах планирует Минпросвещения
Первоклассников не могут зачислить в школы. Депутаты требуют отчет от министра
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на&nbsp;второй срок Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок
Депутаты ЖК&nbsp;считают, что министр здравоохранения должен уйти в&nbsp;отставку Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку
Суд в&nbsp;США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в&nbsp;третьи страны Суд в США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
26 июня, четверг
12:26
Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной коррупции на Иссык-Куле Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной ко...
12:21
Гражданин КР признал вину в незаконном экспорте оружия из США в Россию
12:17
В Джеты-Огузе милиционер спас тонущего мальчика
12:00
Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы
11:55
Депутат попросила власти обновить здание школы Гапыра Мадаминова в Баткене