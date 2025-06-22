Война на Ближнем Востоке. Что сказал президент США в своем обращении к нации

США вступили в войну Израиля с Ираном. Об этом ранее сообщил глава Белого дома и отметил, что выступит с обращением к нации.

В обращении к нации, которое озвучено сегодня, Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены. Он пригрозил новыми ударами, если проблема Ирана не будет урегулирована и не наступит мир.

Главное из обращения президента Соединенных Штатов:

Целью США были уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Удары были военным успехом.

Ирану нужно заключить мир, иначе дальнейшие атаки будут еще более разрушительными.

Так продолжаться не может. Будет либо мир, либо трагедия для Ирана.

Осталось много целей. Сегодняшняя ночь была самой трудной. Если мир не наступит, мы займемся другими целями.

Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. «Ближневосточный задира» должен заключить мир сейчас.

Боже, благослови Израиль, и Боже, благослови Америку.

США работали с Израилем как одна команда.

Ранее стало известно, что Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.

«Полный боекомплект сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов! В мире нет другой армии, способной на это», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.