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Власть

Война на Ближнем Востоке. Что сказал президент США в своем обращении к нации

США вступили в войну Израиля с Ираном. Об этом ранее сообщил глава Белого дома и отметил, что выступит с обращением к нации.

В обращении к нации, которое озвучено сегодня, Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены. Он пригрозил новыми ударами, если проблема Ирана не будет урегулирована и не наступит мир.

Главное из обращения президента Соединенных Штатов:

  • Целью США были уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.
  • Удары были военным успехом.
  • Ирану нужно заключить мир, иначе дальнейшие атаки будут еще более разрушительными.
  • Так продолжаться не может. Будет либо мир, либо трагедия для Ирана.
  • Осталось много целей. Сегодняшняя ночь была самой трудной. Если мир не наступит, мы займемся другими целями.
  • Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. «Ближневосточный задира» должен заключить мир сейчас.
  • Боже, благослови Израиль, и Боже, благослови Америку.
  • США работали с Израилем как одна команда.

Ранее стало известно, что Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.

«Полный боекомплект сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов! В мире нет другой армии, способной на это», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333663/
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