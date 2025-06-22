Война на Ближнем Востоке. Что сказал президент США в своем обращении к нации

США вступили в войну Израиля с Ираном. Об этом ранее сообщил глава Белого дома и отметил, что выступит с обращением к нации.
В обращении к нации, которое озвучено сегодня, Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены. Он пригрозил новыми ударами, если проблема Ирана не будет урегулирована и не наступит мир.
Главное из обращения президента Соединенных Штатов:
- Целью США были уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.
- Удары были военным успехом.
- Ирану нужно заключить мир, иначе дальнейшие атаки будут еще более разрушительными.
- Так продолжаться не может. Будет либо мир, либо трагедия для Ирана.
- Осталось много целей. Сегодняшняя ночь была самой трудной. Если мир не наступит, мы займемся другими целями.
- Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. «Ближневосточный задира» должен заключить мир сейчас.
- Боже, благослови Израиль, и Боже, благослови Америку.
- США работали с Израилем как одна команда.
Ранее стало известно, что Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
«Полный боекомплект сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов! В мире нет другой армии, способной на это», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».
Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.