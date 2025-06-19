В кыргызском сегменте соцсетей активно обсуждают заявление главы Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темира Сариева, сделанное на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам Сариева, Бишкек хотел бы, чтобы у Кыргызстана и его народа был «особый статус» в России. При этом он неожиданно упомянул подвиг 28 панфиловцев, в составе которых воевали и выходцы из Киргизской ССР.

Фото из социальных сетей. Многие пользователи отреагировали на выступление критически.



Многие пользователи отреагировали на выступление критически. В комментариях задавались вопросы: «А есть ли особый статус у русского народа в Кыргызстане?» и «Почему каждый раз мы апеллируем к прошлому, забывая про реальное положение дел сегодня?»

На фоне дискуссий свое мнение высказал и заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов, ответив на комментарий одного из российских пользователей. Байсалов подчеркнул, что «особый статус» кыргызстанцев в России — это не вопрос исторических заслуг, а реальных условий в рамках ЕАЭС:

«Конечно же, у нашего народа есть особый статус. Но вовсе не из-за нашего участия в войне 1941–1945 годов. «Особый статус» исходит из нашего участия в ЕАЭС, куда именно при Атамбаеве-Сариеве, под обещания «молочных рек и кисельных берегов» нас поспешно, без надлежащих гарантий, присоединили».

Он также обратил внимание на то, что кыргызстанцы не имеют равного доступа ни к трудовому рынку России, ни к сбыту товаров. «Дожили до абсурдных планов обхода «союзного» Казахстана аж через Астрахань», — отметил Эдиль Байсалов.

Резюмируя, вице-премьер призвал Темира Сариева не уповать на «жалость и симпатии» и не припоминать военные заслуги, а «жестко отстаивать букву и дух союзных документов».