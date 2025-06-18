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Власть

Чиновников, занимающихся отписками на обращения граждан, будут штрафовать

Чиновников, занимающихся отписками на обращения граждан, будут штрафовать на 5 тысяч сомов. Депутаты Жогорку Кенеша приняли соответствующий законопроект в третьем чтении.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Министр юстиции Аяз Баетов отметил, что законопроект направлен на повышение ответственности должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также на обеспечение реализации конституционных прав граждан на обращение в органы государственной власти, которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок.

Анализ поступающих жалоб и заявлений граждан показал, что требуется внести в Кодекс о правонарушениях специальную норму, предусматривающую ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений. Так, Минюст предложил штрафовать нерадивых чиновников на 5 тысяч сомов.

Изменения в Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» предусматривают, помимо этого, оставление обращения без рассмотрения, если в нем содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу или в нем не изложена суть вопроса.

Подача гражданином обращения, в котором содержатся материалы клеветнического характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство и порочащие деловую репутацию других лиц, влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом о правонарушениях, либо гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333204/
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