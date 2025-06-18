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Власть

Запрет на передачу банковских карт и E-кошельков третьим лицам поддержал ЖК

Введение уголовной ответственности за передачу третьим лицам личных финансовых инструментов — банковских счетов, карт, электронных кошельков, SIM-карт и других реквизитов — поддержали депутаты.

Жогорку Кенеш во втором чтении принял законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс».

«Криминалистический анализ преступлений показал: мошеннические схемы часто связаны с выводом денег, полученных преступным путем, с использованием банковской карты, счета, электронного кошелька, мобильного банкинга дропперов (лиц, чьи банковские реквизиты/карты используются для транзита или обналичивания похищенных денег). Это помогает мошенникам скрывать свою идентичность и долгое время избегать задержания. Дропперы, передавая свои личные данные в обмен на денежное вознаграждение, принимают осознанное решение участвовать в преступных схемах и косвенно заниматься преступной деятельностью», — пояснили разработчики.

Документ направлен на усиление цифровой и финансовой безопасности граждан и бизнеса, сокращение фактов мошенничества в сфере цифровых технологий и финансов, а также на создание правовой базы для усиления борьбы с новыми видами преступлений.

Согласно законопроекту, предлагается ввести уголовную ответственность за добровольную передачу третьим лицам банковских счетов, карт, электронных кошельков, SIM-карт и других реквизитов. По мнению инициаторов, это позволит создать барьер для использования IT-технологий в преступных целях.

Напомним, за 12 месяцев 2024 года на территории КР возбуждено 1 тысяча 658 уголовных дел в сфере IT-технологий, из них раскрыто только 796.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333187/
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