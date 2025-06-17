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Власть

Эдиль Байсалов встретился с представителями Google for Education. Что обсуждали

Фото кабмина

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с региональным главой Google for Education в Европе Анной Артемьевой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во встрече также приняли участие руководитель направления Google по взаимодействию с органами государственной власти в странах СНГ Ольга Скороходова и старший советник Google for Education Назим Турдумамбетов.

Напомним, в апреле 2024 года подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой трансформации системы образования между кабмином и корпорацией Google.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере цифровизации образовательной системы Кыргызстана. Особое внимание уделено возможностям внедрения современных решений и инструментов Google в учебный процесс общеобразовательных школ и вузов страны.

Отдельно рассматривались вопросы совершенствования цифровой инфраструктуры учебных заведений, повышения квалификации педагогических кадров, а также интеграции передовых технологий в образовательные программы. Представители Google for Education выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку в реализации приоритетных направлений государственной политики в области цифрового образования.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и разработке совместных инициатив, направленных на расширение доступа к качественному образованию и развитие цифровых компетенций молодежи Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333050/
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