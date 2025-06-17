Есть уголовное дело. Депутат о кандидате в состав Совета по делам правосудия

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту направил на рассмотрение Жогорку Кенеша кандидатуры в состав Совета по делам правосудия.

Председатель комитета Чолпон Султанбекова отметила, что по кандидату Эрлану Базарбаеву, представленному Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана, много вопросов.

«Есть уголовное дело, управляли машиной в нетрезвом виде, не платили налоги. Пусть это все будет в Жогорку Кенеше (обсуждение на пленарном заседании). Я сейчас вынесу с комитета, но потом в парламенте будет много вопросов к вам», — сказала она, обращаясь к претенденту.

Комитет рассмотрел и направил на рассмотрение парламента кандидатуры:

— Бакыт Кыдыралиевой (представлена президентом);

— судей Мукамбета Касымалиева, Нургул Асановой, Диляры Арстанбаевой, Айбека Молдакунова, Эльмиры Барктабасовой, Санжара Чотонова, Айжан Рыскуловой, Гулназ Кадыровой (избраны Советом судей);

— депутата Балбака Тулобаева (представлен парламентской фракцией «Ынтымак»);

— Эрлана Базарбаева, Акыйката Каримова, Гулжан Кошоковой (представлены юридической общественностью).

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики — это независимый коллегиальный орган, который занимается отбором кандидатов на должности судей. Он формируется из числа судей, представителей президента, Жогорку Кенеша, Народного курултая и юридической общественности.