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Власть

Саммит в Астане. Центральной Азии придется выбирать?

Фото gov.kg. Саммит «Китай – Центральная Азия»

Специальный борт из Пекина с лидером КНР Си Цзиньпином 16 июня приземлился в Астане. У трапа его и делегацию высокопоставленных китайских чиновников, среди которых член постоянного комитета политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии ЦК КПК Цай Ци и член политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Акорды
Фото Акорды. Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин

Помимо двусторонних встреч с казахской стороной на высшем уровне, Си Цзиньпин прибыл в Астану для участия во втором саммите «Китай — Центральная Азия», который начнет свою работу сегодня.

Первый саммит проходил в мае 2023 года в Сиане, городе, ставшем две тысячи лет назад отправной точкой для Великого шелкового пути. Астана как место для второй встречи лидеров центральноазиатских государств и КНР тоже выбрана не случайно. В сентябре 2013-го именно в Астане Си Цзиньпин впервые публично обозначил концепцию Экономического пояса Великого шелкового пути.

Bloomberg о политическом закулисье саммита

Bloomberg в статье накануне визита Си Цзиньпина в Казахстан называет астанинский саммит с главами стран Центральной Азии «противовесом» 51-му саммиту G7, который проходит в эти же дни в Кананаскисе (Канада). По мнению издания, приезд лидера КНР в Астану демонстрирует, что Центральная Азия в зоне активного интереса Китая и он готов побороться с Америкой за влияние в регионе. Не случайно саммит в Астане проходит буквально через несколько дней после встречи госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в Вашингтоне.

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Аналитик британской консалтинговой компании PRISM Strategic Intelligence Ltd. Кейт Мэллинсон, наблюдающий за противостоянием Запада и России, подчеркивает, что за последние три года КНР значительно увеличила свое влияние в Центральной Азии. По его мнению, Пекин внимательно наблюдал за схваткой между Россией и Западом и строил планы на случай, если торговые войны и политические разногласия с Америкой приведут к экономическим ограничениям в отношении Китая. Поэтому на саммите в Астане, скорее всего, будут обсуждаться торговая война и пошлины Дональда Трампа.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что не только КНР пытается укрепить свои позиции в Центральной Азии.

Совсем недавно в Астану приезжала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Россия тоже стремится сохранить свое влияние, пошатнувшееся после начала войны в Украине. Например, товарооборот Китая с Казахстаном превышает с 2023 года товарооборот с Россией.

Казахстан, вообще, — любимое направление для дипломатических визитов Си Цзиньпина. Связано такое внимание к Астане не только с хорошими личными отношениями между китайским лидером и президентом Казахстана и с тем, что Пекин входит в пятерку крупнейших инвесторов казахстанской экономики, вложивший в разные проекты $26 миллиардов. Си Цзиньпин хочет создать политический блок, аналогичный западным, но используя потенциал БРИКС, и надеется на поддержку Центрально-Азиатского региона и Казахстана в частности.

Реальные перспективы или от слов к делу

Первый саммит «Китай — Центральная Азия» не стал очередным мероприятием на высшем уровне, завершившимся подписанием декларации, где все намерены дружить со всеми. Видимо, отрефлексировав массированную критику в адрес ШОС как организации без конкретных проектов и учитывая геополитическую турбулентность, КНР наполнила содержанием сотрудничество с центральноазиатскими государствами.

Так, наконец-то на стадию «подготовки к строительству» перешел проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который даст значительный выигрыш во времени, затратах и логистике, соединив Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой.

В Сырдарьинской области Узбекистана введен в эксплуатацию проект газовой электростанции мощностью 1 тысяча 500 мегаватт. В Таджикистане и Казахстане также активно реализуются самые разные совместные проекты с КНР.

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По данным Министерства торговли Китая, торговля между КНР и пятью странами Центральной Азии превысила $94,8 миллиарда в 2024 году, что на $5,4 миллиарда больше, чем в 2023-м. Китайские инвестиции в Центральную Азию продолжают расширяться, особенно в секторах зеленой энергетики и переработки сельскохозяйственной продукции.

Как подчеркнула в комментарии порталу Zakon.kz старший эксперт отдела азиатских исследований КИСИ (Казахстанский институт стратегических исследований) Жадыра Асет кызы, на фоне второго саммита «Центральная Азия — Китай» сотрудничество государств региона в целом с Пекином демонстрирует качественный сдвиг. Так, наряду с инфраструктурными проектами в рамках «Пояса и пути» страны все активнее взаимодействуют в области технологий, энергетики, промышленности и космических программ.
«КНР стала одним из ключевых внешнеэкономических участников в цифровой трансформации региона — от строительства сетей 5G и внедрения систем «Умный город» до развития спутниковой навигации BeiDou.

Наряду с этим активно развиваются совместные производства в области электроники, электромобилей и возобновляемой энергетики.

Особое внимание уделяется подготовке кадров: открываются мастерские Лу Баня, запускаются образовательные и исследовательские инициативы. Такая динамика свидетельствует о том, что сотрудничество с Китаем становится не просто экономическим, но и трансформационным для региона», — отметила эксперт.

Так, энергетическое взаимодействие расширяется в сторону совместных проектов в области возобновляемых источников энергии, водородной генерации и низкоуглеводных технологий. А промышленное сотрудничество уходит от сырьевого к обрабатывающему, например, к автомобилестроению, производству полимеров, текстиля, строительных материалов.

Между молотом и наковальней

Многие эксперты считают, что смена глобального миропорядка, неизбежное разделение мира на макрорегионы или зоны влияния буквально ставят государства и даже целые регионы, придерживающиеся нейтралитета, в ситуацию неизбежного выбора. Конфронтация между Китаем и Америкой заметно усиливается, и давление на страны Центральной Азии будет расти в геометрической прогрессии.

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Поэтому рано или поздно государствам региона придется выбирать между Пекином и Вашингтоном, хотя пока им удается успешно балансировать в формате многовекторной внешней политики.

Скорее всего, учитывая географию и инвестиционную активность КНР в регионе, страны Центральной Азии в случае необходимого выбора сделают его в пользу Китая. Однако все еще может измениться, потому что время смены эпох, в котором мы находимся сегодня, — это время «черных лебедей», то есть непредсказуемых и неожиданных событий, резко меняющих ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332928/
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