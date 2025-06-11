На госпипотеку теперь можно встать в очередь онлайн через «Түндүк»

В Кыргызстане внедрена возможность встать в очередь на получение государственной ипотеки через мобильное приложение «Түндүк». Об этом сообщает управление делами президента Кыргызской Республики.

Отмечается, что новая функция реализована в рамках цифровизации государственных услуг. Как подчеркнули в управделами, запуск онлайн-сервиса направлен на упрощение процедуры подачи заявок и повышение доступности социальной ипотеки.

«Если раньше гражданам нужно было собирать бумажные документы, вручную заполнять анкеты и тратить время в очередях, то теперь все можно сделать за 2–3 минуты — в приложении автоматически подгружаются все необходимые данные. Даже согласие супруга/супруги можно предоставить онлайн в юридически корректной форме», — отмечают в пресс-службе.

В ведомстве подчеркивают, что это еще один шаг к выполнению задачи, поставленной президентом, по созданию простых и понятных цифровых решений для населения.