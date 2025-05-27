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Власть

Камчыбек Ташиев проверил строительство школы-интерната в городе Ош, где учился

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев осмотрел строящиеся здания школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше. Об этом в соцсетях сообщил директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов.

Ранее по поручению президента Садыра Жапарова и под личным контролем главы спецслужб началось строительство указанного интерната. Поставлена задача — сдать его в эксплуатацию к новому учебному году.

Отделку зданий проведут за счет бюджета мэрии южной столицы. 

Камчыбек Ташиев обязал всех решить вопросы обеспечения учащихся единой формой, транспортом и средствами для специальных занятий.

Судя по опубликованным фотографиям, глава ГКНБ провел инспекцию в очках от итальянского дома моды Gucci.

Глава ГКНБ является выпускником данной школы-интерната.

По словам Камчыбека Ташиева, первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной Думы России Валентина Терешкова планирует посетить город Ош и принять участие в церемонии открытия школы-интерната ее имени. 

Школа-интернат имени Валентины Терешковой рассчитана на 700 мест и строится с возможностью проживания 500 детей. Там создадут спортивный зал, спортивные площадки, зону отдыха, санитарный блок и другие условия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330480/
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