Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций. Оно принято 30 лет назад, а сейчас обновлено с учетом изменений в международном и национальном законодательствах.

Документ определяет порядок и условия создания благоприятного режима по укреплению экономического сотрудничества между странами. В частности, для осуществления инвестиций одной стороны на территории другой, а также урегулирования вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью на территориях двух государств.

«Это соглашение предусматривает разрешение споров, в том числе максимальную гарантию со стороны принимающего государства и предоставление режима наибольшего благоприятствования, которое означает, что принимающая сторона должна обеспечить иностранному инвестору, с чьей стороной заключается соглашение, режим не менее благоприятный, чем она предоставляет своим национальным инвесторам», — сказал заместитель министра иностранных дел РК Алибек Кунтуаров.

Новый документ защищает предпринимателей двух стран от незаконного вмешательства в их бизнес, а также создает благоприятные условия для безопасного инвестирования средств в экономику другого государства.

Каждая договаривающаяся сторона оставляет за собой право в соответствии с национальным законодательством определять чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены из действия обязательства. Также ни одна из сторон не должна национализировать или принимать какие-либо другие меры, прямо или косвенно лишающие инвесторов государства другой стороны их инвестиций.