Владимир Путин заявил, что российские войска создают буферную зону на границе с Украиной. Об этом президент РФ проинформировал на совещании с членами правительства.

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«Уже говорил, что принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет...», — сказал он.

По словам российского лидера, жители Курской области и других приграничных регионов остро нуждаются в усиленной социальной и экономической помощи. Кабинету министров следует сосредоточиться на восстановлении разрушенного жилья и инфраструктуры, а также на своевременных выплатах компенсаций пострадавшим. Требуются полная реконструкция поврежденных объектов и создание условий для возвращения жителей в родные населенные пункты.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область, о чем стало известно только на следующий день. Это была его первая поездка в регион с тех пор, как в апреле 2025 года, по данным российского Генштаба, российская армия окончательно вытеснила ВСУ из региона.

О создании буферной или санитарной зоны глава государства говорил и ранее, еще до вторжения ВСУ в Курскую область, в августе 2024-го. Ее создание объяснялось необходимостью обезопасить российские приграничные районы от обстрелов.