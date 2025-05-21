12:22
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Власть

Эдиль Байсалов назвал самой большой проблемой КР кадровый голод

В Кыргызстане не хватает кадров. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на своей странице в Facebook.

«Кадров нет. Кадровый голод. Самая большая проблема сейчас в этом. Мы не справляемся с намеченными поставленными планами. Это не секрет. Мы уже с сегодняшними задачами не можем справиться, а завтрашние еще амбициознее», — написал чиновник.

Так Эдиль Байсалов ответил на пост кыргызстанки Айдай Таберик, которая высказалась за то, чтобы политики Кыргызстана перестали сравнивать себя с Ли Куан Ю, первым премьер-министром Сингапура, которого называют «отцом сингапурского экономического чуда».

Зампредседателя кабмина написал, что Айдай Таберик следует вернуться в Кыргызстан и начать работать во благо Родины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329821/
просмотров: 1294
Версия для печати
Материалы по теме
Эдиль Байсалов рассказал о новом этапе сотрудничества ЕС и Центральной Азии
Реформа не будет легкой. Эдиль Байсалов ответил Дастану Бекешеву по 12-летке
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
В Бишкеке состоялась конференция к 20-летию мартовской революции
Ностальгия по 80-м не уместна. Эдиль Байсалов о реформах в образовании
Кыргызстан категорически против насильственного переселения палестинцев
Мы не боремся с прошлым — Эдиль Байсалов о сносе памятника Ленину
Сеть учебных заведений «Сапат» передают под управление фонду «Маариф»
Он остается с президентом. Эдиль Байсалов об отставке главы кабмина
«Суу кечпейт»: Эдиль Байсалов резко ответил Эльвире Сурабалдиевой
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
Прямые переговоры. Стало известно, какие условия выдвинула делегация России Прямые переговоры. Стало известно, какие условия выдвинула делегация России
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в&nbsp;Россию Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
Бизнес
Техника для лета&nbsp;&mdash; купите сейчас, платите частями без комиссий на&nbsp;O!Market Техника для лета — купите сейчас, платите частями без комиссий на O!Market
Пять дней до&nbsp;конца набора: успей на&nbsp;крутую стажировку&nbsp;О! по&nbsp;кибербезопасности Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
Не&nbsp;90&nbsp;дней, а&nbsp;все время: &laquo;Яндекс Плюс&raquo; бесплатный на&nbsp;тарифах О! &laquo;КОМБО&raquo; Не 90 дней, а все время: «Яндекс Плюс» бесплатный на тарифах О! «КОМБО»
Погрузитесь в&nbsp;мир &laquo;Яндекс Плюс&raquo; с&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО
21 мая, среда
12:04
Момент дачи взятки милиционеру попал на видео Момент дачи взятки милиционеру попал на видео
12:00
В армии Кыргызстана должны служить представители всех национальностей — депутат
12:00
Когда горы плачут: трагедия и надежды Абшыр-Аты
11:44
И. о. министра обороны рассказал, почему был отстранен от предыдущей должности
11:37
Горящие мусорные полигоны в Александровке и Арале травят жителей