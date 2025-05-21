Эдиль Байсалов назвал самой большой проблемой КР кадровый голод

В Кыргызстане не хватает кадров. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на своей странице в Facebook.

«Кадров нет. Кадровый голод. Самая большая проблема сейчас в этом. Мы не справляемся с намеченными поставленными планами. Это не секрет. Мы уже с сегодняшними задачами не можем справиться, а завтрашние еще амбициознее», — написал чиновник.

Так Эдиль Байсалов ответил на пост кыргызстанки Айдай Таберик, которая высказалась за то, чтобы политики Кыргызстана перестали сравнивать себя с Ли Куан Ю, первым премьер-министром Сингапура, которого называют «отцом сингапурского экономического чуда».

Зампредседателя кабмина написал, что Айдай Таберик следует вернуться в Кыргызстан и начать работать во благо Родины.