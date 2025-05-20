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Власть

Власти не добились своей цели, заблокировав TikTok, считает депутат ЖК

«Власти не добились своей цели, заблокировав TikTok», — заявил на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Эгембердиев. 

Он отметил, что на сегодня кыргызстанцы пользуются платформой с помощью VPN.

«VPN потребляет много заряда телефона, интернета, и работа приложения замедляется. Но, несмотря на это, граждане заходят в TikTok, как и прежде. Поэтому считаю, что блокировка не дала эффекта. Провел анализ и понял, что TikTok заблокировали из-за 20-30 человек, которые сидели в прямых эфирах и показывали непристойные вещи. Но многие там ведут электронную торговлю, 70-80 процентов таксистов находят там клиентов, сфера услуг также пользуется этой платформой. Поэтому блокировка повлияла негативно на их работу», — сказал нардеп.

В связи с этим он попросил разблокировать TikTok и усилить ответственность пользователей, которые выражаются нецензурно или совершают действия, противоречащие культурным ценностям кыргызов.

В январе депутаты парламента также просили разблокировать TikTok и начать сотрудничать с руководством платформы.

Напомним, доступ к платформе TikTok на территории Кыргызстана заблокирован в апреле 2024 года. В Министерстве цифрового развития сообщили, что решение принято на основании письма ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329740/
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