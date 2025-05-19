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Власть

До конца года в Кыргызстане хотят построить более 1,1 тысячи километров дорог

До конца 2025 года в Кыргызстане будет построено свыше 1 тысячи 100 километров и проведен ямочный ремонт на 135 тысячах квадратных метров дорог. Об этом Адылбек Касымалиев заявил на расширенном совещании, сообщает пресс-служба кабмина.

Он отметил, что Министерству транспорта и коммуникаций на 2025 год предусмотрено финансирование в размере 24,7 миллиарда сомов, из которых за первые четыре месяца уже профинансировано 10,1 миллиарда сомов.

В настоящее время активно ведутся строительные работы на приоритетных участках: Балыкчи — Боконбаев — Каракол, Балыкчи — Чолпон-Ата — Каракол, Нарын — Баетов, Ош — Баткен — Раззаков, Ала-Бука — Жаны-Базар — Киров, Бишкек — Ош, Узген — Мырза-Аке — Кара-Кулжа, Суусамыр — Талас — Тараз, Лебединовка — ГЭС-5, Бишкек — Кант, северная объездная дорога, Джалал-Абад — Бегабад — Бажы, Ноокат — Араван, Семеновка — Ак-Суу (Кырчын), пять дополнительных объектов на трассе север—юг, Барпы — Сафаровка.

Глава кабмина отметил, что в рамках строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан 29 апреля 2025 года начались строительные работы на основных объектах трассы в Сузакском районе Джалал-Абадской области, включая строительство Ферганского тоннеля. Общая протяженность участка на территории Кыргызстана — 304,94 километра, планируется строительство 48 мостов и 27 тоннелей, их совокупная протяженность — 119,69 километра. Кыргызская сторона выделила на проект очередную часть финансирования в размере более $85 миллионов.

Адылбек Касымалиев продолжил, что в сфере авиации с начала 2025 года открыты пять новых авиамаршрутов, продолжается развитие авиационной инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329632/
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