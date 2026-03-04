Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД. Решение принято на заседании ЖК.

Парламент рассматривает документ в первом чтении. Законопроект предлагает внедрить механизм обязательной проверки знаний Правил дорожного движения для водителей, совершивших отдельные правонарушения.

Большинство депутатов призвало МВД доработать законопроект с учетом мнения депутатов в связи с тем, что в нем много противоречий.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что сложно представить себе реализацию проекта в связи с пробками в городе.

«У нас и так заторы на дорогах, а если гаишники еще и на дороге будут тесты брать, то это еще больше усугубит проблему пробок в городе», — отметила она.

Депутат Токтобубу Ашымбаева призвала МВД представить законопроект о проверке знаний водителей только после полной цифровизации процесса.

«Сейчас могут быть случаи человеческого фактора, камеры на местах не везде установлены. Все, что вы предлагаете, уже действует по статье 38.1. Я считаю, что законопроект представлен преждевременно», — сказала она.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов пояснил, что все механизмы будут определены постановлением кабинета министров. По его словам, часть 1 статьи 38 содержит 6 норм, предусматривающих пересдачу экзамена для водителей, зафиксированных камерами «Безопасного города» — эта практика уже действует. Статья 38.2 предусматривает проверку знаний на месте совершения нарушения ПДД; если водитель не ответил верно, его направляют на пересдачу.

Урмамбетов ответил, что ведется постоянная работа по установлению камер.

Замглавы МВД Октябрь Урмамбетов на заседании рассказал, как будет проводиться проверка.

«После составления протокола водитель получит ссылку на тест на планшете. Программа выдаст шесть рандомных вопросов, для успеха достаточно ответить правильно на четыре. В случае провала права изымут, а водителя отправят на пересдачу. Тестировать будут за такие грубые нарушения, как превышение скорости, выезд на встречку, запрещенные обгон и маневрирование и другое», — добавил он.