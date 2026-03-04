15:50
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД

Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД. Решение принято на заседании ЖК.

Парламент рассматривает документ в первом чтении. Законопроект предлагает внедрить механизм обязательной проверки знаний Правил дорожного движения для водителей, совершивших отдельные правонарушения.

Большинство депутатов призвало МВД доработать законопроект с учетом мнения депутатов в связи с тем, что в нем много противоречий.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что сложно представить себе реализацию проекта в связи с пробками в городе.

«У нас и так заторы на дорогах, а если гаишники еще и на дороге будут тесты брать, то это еще больше усугубит проблему пробок в городе», — отметила она.

Депутат Токтобубу Ашымбаева призвала МВД представить законопроект о проверке знаний водителей только после полной цифровизации процесса.

«Сейчас могут быть случаи человеческого фактора, камеры на местах не везде установлены. Все, что вы предлагаете, уже действует по статье 38.1. Я считаю, что законопроект представлен преждевременно», — сказала она.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов пояснил, что все механизмы будут определены постановлением кабинета министров. По его словам, часть 1 статьи 38 содержит 6 норм, предусматривающих пересдачу экзамена для водителей, зафиксированных камерами «Безопасного города» — эта практика уже действует. Статья 38.2 предусматривает проверку знаний на месте совершения нарушения ПДД; если водитель не ответил верно, его направляют на пересдачу.

Урмамбетов ответил, что ведется постоянная работа по установлению камер.

Замглавы МВД Октябрь Урмамбетов на заседании рассказал, как будет проводиться проверка.

«После составления протокола водитель получит ссылку на тест на планшете. Программа выдаст шесть рандомных вопросов, для успеха достаточно ответить правильно на четыре. В случае провала права изымут, а водителя отправят на пересдачу. Тестировать будут за такие грубые нарушения, как превышение скорости, выезд на встречку, запрещенные обгон и маневрирование и другое», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364529/
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель выехал на тротуар и поехал среди пешеходов — его задержали
В Бишкеке снова задержан лишенный прав водитель, севший за руль пьяным
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Обстановка на перевалах страны: ограничений движения нет
Улицу Осмонова в городе Ош сделают восьмиполосной
За неделю в Кыргызстане выявлено свыше 25 тысяч нарушений ПДД
В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
В 2025 году в КР отремонтировали 1 тысячу 606 километров автомобильных дорог
Нарушил ПДД три раза — готовься снова сдавать на права
В Бишкеке стройкомпании привлечены к ответственности. Загрязняли дороги
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:49
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кы...
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области