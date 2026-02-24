11:32
Общество

Обстановка на перевалах страны: ограничений движения нет

Сегодня на автодорогах местного и международного значения, а также на перевалах страны ограничений движения нет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что в настоящее время движение осуществляется без ограничений на следующих дорожных участках:

  • перевалы Чыйырчык, Талдык, Тон-Мурун автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам;
  • на перевале Чапчыма трассы Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка;
  • на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Кок-Бель дороги Бишкек — Ош, в Боомском ущелье;
  • на автодороге Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу;
  • на перевалах Долон, Чар, Ак-Бейит, Туз-Бель, Кубакы, Кызыл-Бель трассы Бишкек — Нарын — Торугарт;
  • на перевале Отмок автодороги Тараз — Талас — Суусамыр и на трассе Тюп — Кеген.

Сотрудники дорожно-эксплуатационных предприятий проводят работы по очистке дорог от снега, подсыпке противогололедных инертных материалов, а также по устранению снежных заносов.

Уточняется, что повышенная опасность схода снежных лавин ожидается в периоды:

  • с 23 по 28 февраля на 198-255-м километрах автодороги Бишкек — Ош: участок Отмок, перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан;
  • с 23 по 26 февраля на 294-297-м километрах трассы Бишкек — Нарын — Торугарт: перевал Долон, ущелье Кара-Ункур.

Сообщается, что в связи с этим в указанные дни будут проводиться мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.

Минтранс призывает водителей по возможности не выезжать в дальний путь без особой необходимости.
