Британское агентство заинтересовано в строительстве кольцевой дороги в городе Ош

Мэр Оша Жанарбек Акаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритания в Кыргызстане Николасом Боулером. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По его данным, стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также темы образования, спорта, улучшения городской инфраструктуры и расширения инвестиционных возможностей.

Глава города отметил заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с британским агентством UK Export Finance. Он предложил реализовать проект строительства современной объездной кольцевой дороги вокруг города при финансовой поддержке агентства.

Подчеркнуто, что проект поможет упорядочить транспортные потоки в городе, снизить дорожные заторы, направить транзитный транспорт за пределы города и в целом повысить безопасность дорожного движения.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества между городом Ош и Великобританией, а также в рассмотрении возможностей реализации совместных проектов в экономической, инвестиционной и инфраструктурной сферах в будущем.