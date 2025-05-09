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Власть

Главы различных государств поздравляют народ Кыргызстана с Днем Победы

Президенты Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана поздравили Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Этот великий праздник является ярким символом несгибаемой стойкости и неугасаемой отваги наших братских народов, их героической борьбы за мир, спокойствие и свободу.

Убежден, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Кыргызстаном, основанное на принципах вечной дружбы и добрососедства, благодаря встречам на высшем уровне и реализации всех договоренностей, несомненно, выйдет на совершенно новый уровень», — говорится в поздравительном послании Шавката Мирзиеева.

Эта историческая дата является символом подлинного героизма, несгибаемой воли и самоотверженности всех народов, отстоявших свободу и независимость.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Память о беспримерном подвиге победителей живет в сердцах потомков и будет служить нравственным ориентиром для будущих поколений.

Уверен, узы многовековой дружбы между нашими народами, прошедшими через тяжелейшие испытания самой кровопролитной в истории человечества войны, будут и впредь крепнуть, оставаясь прочным фундаментом стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Кыргызстаном», — говорится в поздравительном послании Касым-Жомарта Токаева.

«В этот знаменательный день мы с особым чувством благодарности и гордости вспоминаем имена тех, кто мужественно сражался за мирную жизнь грядущих поколений и счастливое будущее всего человечества, а также тружеников тыла, которые своим неустанным и самоотверженным трудом приближали светлый День Победы.

Убежден, что вечная память о подвигах и героизме наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравительном послании президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

«Этот день, спустя десятилетия, по-прежнему стоит в ряду важных исторических событий, сближающих наши страны и народы, как пример единства, сплоченности и стойкости перед суровым испытанием. Память о Великой Победе передается из поколения в поколение, вдохновляет нас на новые важные свершения.

Убежден, что общее историческое наследие, опирающееся на незыблемый дух всеобщей победы в Великой Отечественной войне, и впредь будет служить прочным фундаментом для отношений дружбы и созидательного сотрудничества во имя благополучия и гармоничного развития наших стран и народов», — говорится в поздравительной телеграмме главы Таджикистана Эмомали Рахмона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328509/
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