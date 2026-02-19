09:44
Главе МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» вынесен выговор: за что

Вице-мэр Бишкека Азамат Кадыров объявил выговор руководителю муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Асылбек уулу Бакаю. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил депутат Жаныбек Асанбеков.

Сам глава МП отсутствовал на заседании.

Жаныбек Асанбеков напомнил, что на прошлом обсуждении в комиссии говорилось об обращении нескольких работников «Городской дорожно-транспортной инфраструктуры», которые пожаловались на своего директора и главу службы безопасности муниципального предприятия.

Заместитель директора МП Съездбек Сарыбаев рассказал, что сейчас по обращению идут внутренняя проверка и разбирательство.

Напомним, ранее депутаты БГК подняли вопрос о нерациональном использовании городских парковок и раскритиковали профильное МП.

В столице 15 автостоянок отданы под коммерческие цели, то есть фактически под продажу машин. Об этом чиновникам муниципалитета напомнил депутат Бишкекского горкенеша Казыбек Эргешов.
