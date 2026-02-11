Президент КР объявил строгий выговор министру энергетики Таалайбеку Ибраеву

За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей объявлены строгие выговоры и замечания ряду чиновников. Об этом сообщили в администрации президента.
Согласно распоряжению главы государства, строгий выговор объявлен министру энергетики Таалайбеку Ибраеву.
Также строгий выговор объявлен главе Национального агентства по инвестициям Равшанбеку Сабирову.
Кроме этого, заместителю руководителя администрации президента — начальнику управления по подготовке решений главы государства и кабинета министров Азамату Кадыралиеву объявлено замечание.