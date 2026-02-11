Президент КР объявил строгий выговор министру энергетики Таалайбеку Ибраеву

За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей объявлены строгие выговоры и замечания ряду чиновников. Об этом сообщили в администрации президента.

Согласно распоряжению главы государства, строгий выговор объявлен министру энергетики Таалайбеку Ибраеву.

Фото 24.kg. Таалайбек Ибраев

Также строгий выговор объявлен главе Национального агентства по инвестициям Равшанбеку Сабирову.

Кроме этого, заместителю руководителя администрации президента — начальнику управления по подготовке решений главы государства и кабинета министров Азамату Кадыралиеву объявлено замечание.