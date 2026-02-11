11:05
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Власть

Президент КР объявил строгий выговор министру энергетики Таалайбеку Ибраеву

За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей объявлены строгие выговоры и замечания ряду чиновников. Об этом сообщили в администрации президента.

Согласно распоряжению главы государства, строгий выговор объявлен министру энергетики Таалайбеку Ибраеву.

24.kg
Фото 24.kg. Таалайбек Ибраев

Также строгий выговор объявлен главе Национального агентства по инвестициям Равшанбеку Сабирову.

Кроме этого, заместителю руководителя администрации президента — начальнику управления по подготовке решений главы государства и кабинета министров Азамату Кадыралиеву объявлено замечание. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/361498/
просмотров: 712
Версия для печати
Материалы по теме
«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет
Как мэр города Ош ответил на выговор президента
Садыр Жапаров объявил строгий выговор мэру города Ош Женишбеку Токторбаеву
Председателю ГСИН Чынгызу Кожошеву объявлен выговор
Итоги коллегии. Чиновников Ошской области наказали за неисполнение поручений
Президент объявил выговор председателю Нацбанка КР
Чиновники, получившие выговор, не смогут выезжать в зарубежные командировки
Стало известно, за что получил строгий выговор глава МЧС: допустил дедовщину
Садыр Жапаров объявил строгий выговор главе МЧС
Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
11 февраля, среда
11:03
Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу и Осмонкула в Бишкеке Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 февраля
10:57
«Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переживающих из-за Ташиева
10:51
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
10:49
На перевале Тоо-Ашуу введено временное ограничение для большегрузов из-за снега