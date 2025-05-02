15:36
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Депутат выступил с резкой критикой Павла Дурова: бездействует против наркотиков

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с резкой критикой основателя и владельца популярного мессенджера Павла Дурова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, Павла Дурова необходимо объявить в розыск за бездействие в отношении наркоботов.

Он добавил, что через популярные боты в мессенджере открыто торгуют наркотиками, отправляя пользователям фото с геолокацией закладок.

Дастан Бекешев выразил недоумение, почему ГКНБ и МВД до сих пор не приняли мер против Telegram и предлагает рассматривать платформу как соучастника преступлений, если ее руководство не начнет сотрудничать с властями Кыргызстана.

Дастан Бекешев также посетовал, что Facebook не удаляет дипфейки.

Кыргызстану нужно выработать четкую стратегию цифровой безопасности и взаимодействовать с IT-компаниями на предмет модерации контента с очевидными преступлениями, резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328113/
просмотров: 1100
Версия для печати
Материалы по теме
Электрофильтры на ТЭЦ могут установить уже в 2026 году
Дастан Бекешев о том, почему проголосовал против введения новой системы выборов
Жогорку Кенеш одобрил кредит для города Ош и госгарантии на 1,5 миллиарда сомов
Дастан Бекешев рассказал о разнице подходов к сносу в Оше и Бишкеке
Детей надо освободить от «мобильного рабства» во время уроков — Дастан Бекешев
Комитет по бюджету ЖК рассмотрит кредитные соглашения на $250 миллионов
В Кыргызстане предлагают ввести штрафы за неисполнение закона о госязыке
Мэрия рассказала о красной линии на проспекте Айтматова и в парке Ататюрка
Нотариусы больше не будут запрашивать справки о семейном статусе
Депутат просит сократить сумму избирательного взноса на выборах ЖК
Популярные новости
Штурм ГЭС и&nbsp;освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения Штурм ГЭС и освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения
Дастан Бекешев о&nbsp;том, почему проголосовал против введения новой системы выборов Дастан Бекешев о том, почему проголосовал против введения новой системы выборов
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Вслед за&nbsp;матерью. Чынгыз Исаев ушел с&nbsp;поста спикера Токмакского горкенеша Вслед за матерью. Чынгыз Исаев ушел с поста спикера Токмакского горкенеша
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
15:17
В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал» В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал»
15:11
Казахстан и Узбекистан лидируют в экспорте лекарственного сырья в Китай
14:41
Ремонт дорог в Бишкеке: закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра
14:36
Паровоз-аттракцион сбил парня в Бишкеке: начата доследственная проверка
14:27
80-летие Победы. Курсантам военного лицея показали фильм «Материнское поле»