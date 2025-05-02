Депутат выступил с резкой критикой Павла Дурова: бездействует против наркотиков

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с резкой критикой основателя и владельца популярного мессенджера Павла Дурова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, Павла Дурова необходимо объявить в розыск за бездействие в отношении наркоботов.

Он добавил, что через популярные боты в мессенджере открыто торгуют наркотиками, отправляя пользователям фото с геолокацией закладок.

Дастан Бекешев выразил недоумение, почему ГКНБ и МВД до сих пор не приняли мер против Telegram и предлагает рассматривать платформу как соучастника преступлений, если ее руководство не начнет сотрудничать с властями Кыргызстана.

Дастан Бекешев также посетовал, что Facebook не удаляет дипфейки.

Кыргызстану нужно выработать четкую стратегию цифровой безопасности и взаимодействовать с IT-компаниями на предмет модерации контента с очевидными преступлениями, резюмировал он.