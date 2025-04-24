Подписано соглашение об учреждении офиса ФАО в Кыргызстане

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили ход сотрудничества между Кыргызстаном и ФАО, а также проекты, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, устойчивым развитием сельского хозяйства и улучшением жизни сельского населения.

Отмечено, что ФАО реализует в Кыргызстане 13 национальных проектов на общую сумму $35 миллионов. Кроме того, организация поддерживает реализацию 18 глобальных, региональных и субрегиональных проектов в стране.

По итогам встречи подписано соглашение между кабинетом министров и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН об учреждении представительства ФАО в Кыргызской Республике.

Бакыт Торобаев и генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выразили уверенность, что это соглашение позволит более эффективно координировать и оперативно реализовывать совместные программы и новые инициативы.