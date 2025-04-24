19:23
USD 87.32
EUR 99.37
RUB 1.05
Власть

Подписано соглашение об учреждении офиса ФАО в Кыргызстане

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили ход сотрудничества между Кыргызстаном и ФАО, а также проекты, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, устойчивым развитием сельского хозяйства и улучшением жизни сельского населения.

Отмечено, что ФАО реализует в Кыргызстане 13 национальных проектов на общую сумму $35 миллионов. Кроме того, организация поддерживает реализацию 18 глобальных, региональных и субрегиональных проектов в стране.

По итогам встречи подписано соглашение между кабинетом министров и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН об учреждении представительства ФАО в Кыргызской Республике.

Бакыт Торобаев и генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выразили уверенность, что это соглашение позволит более эффективно координировать и оперативно реализовывать совместные программы и новые инициативы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327227/
просмотров: 1678
Версия для печати
Материалы по теме
В ФАО оценили усилия Кыргызстана в развитии сельского хозяйства
Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО
Мировые цены на продовольствие в марте остались стабильными — ФАО
В Евразии 107 миллионов человек испытывают нехватку питания
Мировое производство в 2025 году будет стабильно, но торговля ожидается ниже
В Баткенской области создали семь искусственных ледников
Женщины превращают бесплодные земли в сады шиповника в Баткенской области
ФАО: Мировые цены на продовольствие выросли в феврале
Снижение мировых цен на продовольствие в январе. Обзор ФАО
К 2030 году 2 миллиарда человек лишатся доступа к питьевой воде — ФАО
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на&nbsp;заочное обучение В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение
Отказаться от&nbsp;частника. Депутат снова поднял вопрос о&nbsp;регистрации мобильников Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников
Отказ от&nbsp;Крыма и&nbsp;НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны
Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея &laquo;Акылман&raquo; Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея «Акылман»
Бизнес
График работы центров обслуживания &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; на&nbsp;майские праздники График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
24 апреля, четверг
19:22
Студенты из Кыргызстана поедут работать в больницы Челябинской области Студенты из Кыргызстана поедут работать в больницы Челя...
18:51
График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
18:48
Сотрудники института омбудсмена посетили Тилекмата Куренова в СИЗО
18:35
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
18:30
25 апреля: где в Бишкеке отключат свет