Генпрокурор не согласен с рейтингом Transparency International по коррупции в КР

Генпрокурор Максат Асаналиев не согласен с результатами международной организации по исследованию коррупции по всему миру Transparency International. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

В ежегодном Индексе восприятия коррупции в 2024 году Кыргызстан набрал 26 баллов из 100 и опустился на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Так, республика делила 141-е место с Угандой, Гвинеей и Россией.

Максат Асаналиев отметил, что Индия, Венгрия и Индонезия указали на недостаточную прозрачность методологии и то, что в исследовании не учитываются внутренние особенности страны и системные реформы.

«Поэтому я не согласен с оценками этой организации. Государственные органы, в том числе силовые, работают в этом направлении. Но в то же время считаю проводимые мероприятия недостаточными. Мы должны их усилить», — сказал генпрокурор.

Депутат Эльдар Абакиров отметил, что иностранные инвесторы перед тем, как вложиться в страну, будут учитывать показатели в международном рейтинге.