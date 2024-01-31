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Общество

Кыргызстан занял 141-е место в Индексе восприятия коррупции — 2023

Международная организация Transparency International представила ежегодный Индекс восприятия коррупции. В новом рейтинге Кыргызстан набрал 26 баллов из 100 и опустился на одну строчку вниз по сравнению с прошлым годом. В этом году республика делит 141-е место с Угандой, Гвинеей и Россией.

«Всего за четыре года Кыргызстан превратился из оплота демократии с динамичным гражданским обществом в консолидированное авторитарное государство, где система правосудия используется для преследования недовольных режимом. Это способствует процветанию коррупции, о чем свидетельствует снижение рейтинга страны в Индексе восприятия коррупции на пять баллов с 2020 года», — подчеркивают авторы рейтинга.

Как отмечает организация, приход нынешнего президента Садыра Жапарова к власти усилил его контроль над страной. Его репрессивный и авторитарный стиль правления обернулся попранием процессуальных и конституционных норм, нарушением гражданских свобод и захватом демократических институтов. Независимость судебной системы подорвана на всех уровнях — от национального до местного, в том числе оказывается влияние на процесс назначения ключевых судей и работу Государственного комитета национальной безопасности, который играл ведущую роль в расследовании коррупционных дел.

ГКНБ превратился в непрозрачный инструмент репрессий политических оппонентов независимых СМИ и критически настроенных блогеров.

Давление на правосудие в сочетании с неэффективным применением антикоррупционного законодательства подрывает верховенство права и препятствует эффективному рассмотрению коррупционных дел. Это способствует формированию культуры безнаказанности злоупотребляющих властью лиц на всех уровнях в государственном секторе.

Авторы рейтинга также упомянули другие авторитарные тенденции в стране:

  • значительное снижение прозрачности деятельности правительства;
  • недопущение разоблачения правонарушений журналистами и общественностью;
  • рост коррупционных рисков.

Особую озабоченность, по мнению экспертов, вызывают недавно внесенные поправки в законодательство о государственных закупках, которые позволяют государственным и муниципальным предприятиям обходить тендерные процедуры и скрывать информацию о том, как осуществлялись закупки.

Руководство Кыргызстана должно безотлагательно подтвердить приверженность демократическим принципам, обеспечить независимость судебной системы и эффективно применять антикоррупционное законодательство.

Transparency International

Индекс восприятия коррупции в этом году возглавляет Дания (90 баллов), за которой следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов соответственно). Замыкают рейтинг Южный Судан Сирия, Венесуэла и Сомали.

Лучший результат среди стран Центральной Азии у Казахстана — 93-е место. Узбекистан расположился на 121-м месте, Таджикистан — на 162-м. Худший показатель в регионе у Туркменистана — 170-е место.

Согласно индексу, в Восточной Европе и Центральной Азии сложилась тревожная ситуация, учитывая, что в регионе распространены такие проблемы, как отсутствие верховенства права, растущий авторитаризм и системная коррупция. Это второй регион с самыми низкими показателями в мире — средний балл здесь составляет 35 из 100.

«На фоне повсеместного нарушения демократических принципов и ослабления систем правосудия коррупция выходит из-под контроля, поскольку такие институты, как полиция, прокуратура и суды, часто не в состоянии проводить расследования и привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет властью», — отмечают авторы рейтинга.

Индекс восприятия коррупции — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285436/
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