Границы, выборы и партийный залог: политолог об инициативах парламента

Конец прошлой недели в Жогорку Кенеше выдался насыщенным на политические события. Сначала депутаты обсудили и в трех чтениях утвердили договор о границах между Кыргызстаном и Таджикистаном, поддержанный подавляющим большинством. Затем на повестке дня оказался законопроект о введении в стране новой избирательной системы. По этим ключевым вопросам мы обратились за комментариями к эксперту по парламентаризму, кандидату политических наук Ильясу Курманову.

— Что вы скажите по первому вопросу касательно ратификации договора о границе?

— Депутаты — люди здравого смысла понимали, что грядет большое историческое событие. Кыргызстан наконец после 34 лет независимости обретает свою международно и юридически признанную территорию. И отныне является полноценным государством со всеми необходимыми признаками — публичной властью, населением и территорией. С чем и поздравляю весь кыргызский народ!

— Каково ваше мнение по второму вопросу о смене избирательной системы?

— Все реформы в этой сфере преследовали одну цель, как улучшить, сделать совершеннее институт народного представительства. Предложенная модель, называемая преференциальной, по существу новая, распространенная в Европе. Она избавлена от недостатков мажоритарной и пропорциональной систем. И в то же время обладает их преимуществами. Цель — приблизить депутатов к народу. При мажоритарных выборах они, кажется, становятся ближе, а при пропорциональных как бы отдаляются, работают на всю республику. В результате у населения возникают иллюзии, что у них нет своего депутата. Не знают, к кому обратиться. Так как привыкли к тем временам, когда их избирали по избирательным округам, а не по всей стране. Привычка — вторая натура!

— Во время обсуждения некоторые высказывали сомнения по поводу гендерных квот в округах?

— Вы правы, надо говорить о гендерном балансе, а не мужчинах и женщинах. Идеальный парламент тот, где существует гендерный баланс. И не только. Баланс должен быть и национальный, и возрастной и так далее. Парламент — это зеркальное отражение общества, и выборы должны полноценно отражать интересы разных групп, составляющих это общество. Иначе будут перекосы в политике, настроениях, планах развития, недовольство, могут даже случаться гражданские войны. Надо рассуждать в этом ракурсе.

— Депутаты поднимали вопросы о том, чтобы снизить залог для политических партий, для самовыдвиженцев? Как вы смотрите на эту инициативу?

— С помощью залога решаются разные вопросы. Большой залог не смогут преодолеть новые, молодые партии. Значит, новым силам будет трудно попасть в политику. Будут доминировать консервативные силы. Это не очень хорошо. Идеальная система, когда в парламенте идет сочетание молодости и опыта, так как у молодежи много энергии, но нет опыта, а у ветеранов нет энергии, но много опыта. Поэтому залог должен строиться исходя из этой цели. Получить в парламент энергичных и опытных.

Залог это и, своего рода, мерило популярности.

Он должен оплачиваться не из собственного кармана, а собираться гражданами в поддержку того, кого они считают лучшим кандидатом. Иначе бы весь мир захватили олигархи. Не все они любимы народом, а потому они не могут выиграть выборы.

— Еще депутаты говорили о том, что новая избирательная системы приведет к смерти политических партий, и поэтому нужен еще и единый республиканский округ, а не только 30 округов, которые будут избирать 90 депутатов.

— Вопрос резонный и решаемый. Самый главный плюс преференциальной системы состоит в том, что он может дать импульс партийному строительству и делегировать в парламент политиков общенационального масштаба, которые могут стать руководителями страны — президентами, спикерами парламента и премьер-министрами.

Парламент это кадровый резерв страны, кузница кадров. Из него вышли все президенты и почти все премьеры Кыргызстана.

Нужен еще и республиканский список на 7-10 депутатских мест, на которые придут лидеры партий, если они преодолеют, скажем, 4-5 процентный избирательный порог. Как формируется республиканский список при преференциальных выборах? Все голоса, полученные партийцами, складываются в общую партийную копилку.

Однако этого новшества я пока не увидел. Может, появиться норма при втором чтении!? Иначе, да, интерес к партиям ослабнет. И партийное строительство будет загублено на корню.

И еще. Кандидаты от партий должны иметь преимущество перед самовыдвиженцами. Последние должны платить больше, чтобы стимулировать их интерес к партиям. «Один в поле не воин». Стране и народу помогать легче, когда у вас есть реальная партия, вооруженная эффективной программой действий. А что может сделать один депутат?

Реформа избирательной системы тоже обещает стать началом в строительстве эффективного и демократического законодательного органа страны.