Власть

В ближайшие годы на границе с соседями установят проволоку на 420 километрах

В ближайшие годы на границе с соседями установят проволоку на 420 километрах, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, к настоящему времени проволокой и другими инженерными заграждениями очерчены 150 километров границы с соседними государствами.

«За два года на приграничье появились новые села, построены сотни домов. За последние годы Кыргызстан наладил хорошие взаимоотношения с соседями. 2025-й был прорывным, это отмечают и международные наблюдатели. Подписаны договоры о вечной дружбе. Недавно заслуга трех президентов отмечена, им вручены высокие награды», — добавил Адылбек Касымалиев.
