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Власть

Адылбек Касымалиев принял участие в Ноорузе на Старой площади в Бишкеке

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в праздничном мероприятии по случаю Нооруза на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке.

Он поздравил граждан с весенним праздником от имени президента и кабмина.

«Поздравляю с прекрасным праздником Нооруз. Нооруз — часть нашей духовной культуры, традиционный праздник восточной цивилизации. Нооруз возвышает ценности единства и солидарности, бережно храня традиции, прошедшие сквозь века, и культурное многообразие. Пусть в очаге нашего многонационального народа, живущего в сердце Ала-Тоо, всегда горит огонь согласия и благополучия, а изобилие никогда не покидает праздничный стол», — сказал он.

Глава кабмина отметил стабильное развитие экономики страны, увеличение доходов бюджета, реализацию масштабных инфраструктурных проектов — Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, начало работы в текущем году около 30 малых ГЭС, солнечных и ветряных станций, открытия порядка 100 новых перерабатывающих и промышленных предприятий, активную реализацию государственной программы ипотечного жилья.

Затем ознакомился с выставкой национальных блюд, национальных игр и ярмаркой изделий народного творчества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323563/
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