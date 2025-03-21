Границы, образование, проекты. О чем еще говорил в Оше президент Кыргызстана

Сегодня президент Кыргызстана принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Нооруза в городе Оше.

Садыр Жапаров обратился к соотечественникам и поздравил их с праздником прихода весны, затем подробно остановился на важных для страны темах.

Фото пресс-службы президента

«В этом году праздник Нооруз совпал со священным месяцем Орозо. Как вы знаете, Орозо — это месяц очищения. Давайте попросим Всевышнего о прощении, очистим свои души и будем заботиться о светлом будущем для всего Кыргызстана.

Развитие и процветание Кыргызстана зависят от стабильной обстановки и мира в стране. Хочу сказать, что светлое будущее Кыргызстана неразрывно связано с миром в нашем народе и решением вопросов, касающихся наших границ», — отметил он.

По словам главы государства, три года назад мы полностью уточнили границы с соседним Узбекистаном. А затем, после долгих переговоров, вопрос границ, который оставался нерешенным с 1924 года и тяготил не только баткенцев, но и весь кыргызский народ, был окончательно решен и с Таджикистаном.

В течение четырех лет, работая не покладая рук с экспертами, досконально знающими вопросы границы, мы «семь раз отмерили, один раз отрезали», руководствуясь интересами не одного села, а всей страны. В итоге нам удалось привести этот вопрос в порядок. Садыр Жапаров

По признанию президента, безусловно, обмен некоторых земель, которые наши предки издавна считали родными и на которых жили, был нелегким решением. Однако представители обоих государств, учитывая взаимные интересы, вели долгие споры и жаркие дискуссии, и в итоге линия кыргызско-таджикской границы была окончательно определена. Полное урегулирование границ свидетельствует об укреплении независимости и территориальной целостности Кыргызстана.

Государство построит дома для жителей Баткена, которые были вынуждены переселиться, создав для них все необходимые условия.

«Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 31 марта проведут встречу в Худжанде. Мы подпишем соглашение о государственных границах республик.

С этого момента кыргызско-таджикская, кыргызско-узбекская границы станут границами мира и спокойствия, границами тесного сотрудничества между двумя соседями. Стоит отметить, что новость о решении пограничного вопроса, с воодушевлением была воспринята мировым сообществом и международными организациями», — добавил он.

Теперь, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень, мы предлагаем инициативу создания безвизового режима между странами Центральной Азии, а также единую визу для гостей региона, прибывающих из других стран.

Глава государства также остановился на образовательном вопросе.

«Мне бы хотелось пожелать, чтобы в этот праздник Нооруз, вместе с пробуждающейся природой, перед весенним обновлением, очищались и наши души, мысли. Я считаю, что настало время каждому — от подростков, вступающих во взрослую жизнь, до седовласых аксакалов, накопивших мудрость, — словно земледельцы, вспахивающие землю и сеющие новые семена, оставить в прошлом ложные взгляды минувших времен и двигаться вперед, опираясь на наследие предков, их честь и достоинство.

Мы взяли курс на построение нового Кыргызстана, стремясь навести порядок во всех сферах.

Сначала был принят Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», затем идеологический курс, направленный на «Национальные ценности», а также другие указы. Эти шаги направлены на то, чтобы подняться выше повседневных забот, вернуться к нашим исконным ценностям, глубоко впитать их в свою сущность и восстановить доверие между народом и властью. Постепенно наши усилия начали приносить плоды. Такими благими намерениями, прокладывая путь к светлому будущему, мы сформировали прочный Уңгужол — основополагающий путь, который ведет к национальному духу и мировым высотам. В поддержку этого стремления я издал Указ «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик» («Национальный дух — мировые высоты»)», — подчеркнул президент.

Он добавил, что у кыргызов есть поговорка «Жаздагы аракет — күздөгү берекет» («Усилия весной — благословение осенью»). Раньше развитие государства, успехи граждан, их самосовершенствование основывались только на образовании и науке, и то это оставалось только на бумаге.

«Сейчас мы намерены реализовать этот принцип. Поэтому кратко остановлюсь на преимуществах 12-летнего образования, о котором сейчас говорят в нашем обществе. Если мы оглянемся назад, то увидим 3-, 8-, 10-, 11-летние системы образования. Мир постоянно меняется. В более чем 150 развитых странах мира систему образования адаптировали к требованиям времени и методы обучения изменились, благодаря 12-летней системе образования. От заучивания отказались и перешли на применение полученных знаний в реальной жизни и раннюю профессиональную ориентацию.

12-летняя система образования с ее особенностями зарекомендовала себя как успешная. Потому, считаю, что нам необходимо следовать пути, через который проходит весь мир. Мы начали с обсуждения плюсов и минусов, определили цели и задачи, утвердили соответствующие положения. Тем самым, показывая, что не остаемся в стороне от мировых тенденций. И без того мы технологически отстали на 100 лет.

Мы постепенно решаем возникающие проблемы и будем только ускорять этот процесс. Нам необходимо оказать материальную и морально-идеологическую поддержку системе образования, потому что знаем, что это приведет к еще большим успехам. Могу твердо сказать, что без поддержки образования, другим отраслям развиваться сложно!

Кроме внедрения улучшенной системы образования, есть целый ряд других важных целей. Наряду с начатыми весной сельскохозяйственными работами мы также будем развивать другие сферы экономики. Этот год имеет особое значение для нашей страны. Кыргызстан вступает в период крупных изменений, направленных на укрепление экономики, повышение качества жизни и создание новых рабочих мест», — высказался глава государства.

Далее Садыр Жапаров рассказал о стратегических проектах.

В 2025 году будут запущены несколько из них — новые гидроэлектростанции, строящиеся в Джалал-Абадской, Ошской и Нарынской областях.

В Ошской области начнет работать фабрика по производству текстильной продукции, будут созданы сотни рабочих мест.

В Чуйской области начнется строительство новых логистических центров, что значительно расширит возможности для торговли и экспорта.

В регионах страны будут открыты предприятия по производству строительных материалов. В нашей столице, Бишкеке, откроются современный автовокзал и Ош базар, создавая удобные условия для пассажиров и торговцев.

Таким образом, в этом году планируется запустить 128 новых предприятий.