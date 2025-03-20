18:42
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Власть

В Минсельхозе выявлены нарушения на 2,3 миллиарда сомов

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявлены нарушения на 2 миллиарда 304 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По итогам аудита соответствия исполнения бюджета за 2023 год в министерстве выявлены значительные нарушения и несоблюдение финансовой дисциплины.

В 2023-м общий объем бюджета ведомства составил 10 миллиардов 628 миллионов сомов, из которых исполнено 94,6 процента. Однако в ходе аудита установлены нецелевое использование значительных средств и допущение ряда нарушений. Нецелевое использование средств — 987,7 миллиона сомов.

Выявлены серьезные недостатки в распределении и расходовании средств, из которых 880,5 миллиона сомов использованы не по назначению, а 106 миллионов потрачены в нарушение требований законодательства. Нарушения в выплатах заработной платы и социальных отчислениях — 194,3 миллиона сомов.

Сумма незаконных выплат заработной платы, премий и дополнительных надбавок сотрудникам составила 194,3 миллиона сомов. Часть из этих средств — 1,2 миллиона — восстановлена в ходе аудита. Невыплата обязательных платежей в бюджет — 6,4 миллиона сомов.

Министерство не перечислило в бюджет налоги и другие обязательные платежи в полном объеме и в установленные сроки. Нарушения в кассовых операциях — 50,1 миллиона сомов.

Зафиксированы случаи необоснованных переводов средств, излишних авансовых платежей и сумм, не поступивших в бюджет. Например, в департаменте рыбной промышленности 2,8 миллиона сомов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет, необоснованно переведены на специальный счет.

Нарушения при государственных закупках — 6,9 миллиона сомов. Закупки на крупные суммы проводились без тендеров и соблюдения конкурсных условий. Нарушения в строительных и ремонтных работах — 3,8 миллиона. Отмечается, что объем выполненных работ завышен, что привело к многомиллионным убыткам для бюджета.

Недостатки в использовании государственных инвестиций — 915,8 миллиона сомов. В рамках финансируемого Всемирным банком проекта «Повышение продуктивности сельского хозяйства и улучшение питания» приобретенные техника и оборудование своевременно не зарегистрированы.

Кроме того, по некоторым международным проектам зафиксированы нецелевые расходы. Миллионы сомов потрачены на планы, которые так и не реализованы.

Нарушения в деятельности государственных предприятий — 11,7 миллиона сомов. Госпредприятие «Таласское рыбное хозяйство» нарушило свой устав, незаконно продав водоемы. В то же время в «Узгенском рыбном хозяйстве» 63,8 процента земельных участков, выделенных для выращивания рыбы, использованы для возделывания риса.

В Счетной палате подчеркивают, что эти финансовые нарушения указывают на острую необходимость серьезных реформ в деятельности министерства. С целью устранения этих недостатков и усиления бюджетной дисциплины результаты аудита будут переданы соответствующим государственным органам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323465/
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошском горуправлении образования присвоили более 32 миллионов сомов
Бишкекчан оштрафовали на 2,1 миллиона сомов за мусор в неположенном месте
Счетная палата выявила нарушения в Госагентстве по защите персональных данных
Алмаз Сокеев сохранил должность заместителя министра водных ресурсов
Бакыт Торобаев: Проблем с поставками в КР семян и удобрений не будет
Фермерам предоставят до 10 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене
Мониторинг. В Кыргызстане повысились цены на овощи
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
В Бишкеке наказали нарушителей за выброс мусора в неположенных местах
Водителей общественного транспорта оштрафовали на более чем 4 миллиона сомов
Популярные новости
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Камчыбек Ташиев: Не&nbsp;удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова
У&nbsp;меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о&nbsp;деле, возбужденном против него У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него
Бизнес
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
Проверяйте и&nbsp;оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
10&nbsp;лет Globus: От&nbsp;первого гипермаркета до&nbsp;крупнейшей сети в&nbsp;Кыргызстане 10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане
20 марта, четверг
18:42
Кыргызгосстрах пригласили к участию в региональном перестраховочном механизме Кыргызгосстрах пригласили к участию в региональном пере...
18:21
Проспект Чингиза Айтматова станет шестиполосным. Видео его реконструкции с дрона
18:21
Миллиард сомов на развитие Кара-Балты. Глава кабмина проверил, как их осваивают
18:04
Капитальный ремонт детского сада проходит в МТУ «Орок» Бишкека
18:01
Онлайн-школа «Тунгуч» создана в Кыргызстане