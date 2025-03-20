В Минсельхозе выявлены нарушения на 2,3 миллиарда сомов

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявлены нарушения на 2 миллиарда 304 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По итогам аудита соответствия исполнения бюджета за 2023 год в министерстве выявлены значительные нарушения и несоблюдение финансовой дисциплины.

В 2023-м общий объем бюджета ведомства составил 10 миллиардов 628 миллионов сомов, из которых исполнено 94,6 процента. Однако в ходе аудита установлены нецелевое использование значительных средств и допущение ряда нарушений. Нецелевое использование средств — 987,7 миллиона сомов.

Выявлены серьезные недостатки в распределении и расходовании средств, из которых 880,5 миллиона сомов использованы не по назначению, а 106 миллионов потрачены в нарушение требований законодательства. Нарушения в выплатах заработной платы и социальных отчислениях — 194,3 миллиона сомов.

Сумма незаконных выплат заработной платы, премий и дополнительных надбавок сотрудникам составила 194,3 миллиона сомов. Часть из этих средств — 1,2 миллиона — восстановлена в ходе аудита. Невыплата обязательных платежей в бюджет — 6,4 миллиона сомов.

Министерство не перечислило в бюджет налоги и другие обязательные платежи в полном объеме и в установленные сроки. Нарушения в кассовых операциях — 50,1 миллиона сомов.

Зафиксированы случаи необоснованных переводов средств, излишних авансовых платежей и сумм, не поступивших в бюджет. Например, в департаменте рыбной промышленности 2,8 миллиона сомов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет, необоснованно переведены на специальный счет.

Нарушения при государственных закупках — 6,9 миллиона сомов. Закупки на крупные суммы проводились без тендеров и соблюдения конкурсных условий. Нарушения в строительных и ремонтных работах — 3,8 миллиона. Отмечается, что объем выполненных работ завышен, что привело к многомиллионным убыткам для бюджета.

Недостатки в использовании государственных инвестиций — 915,8 миллиона сомов. В рамках финансируемого Всемирным банком проекта «Повышение продуктивности сельского хозяйства и улучшение питания» приобретенные техника и оборудование своевременно не зарегистрированы.

Кроме того, по некоторым международным проектам зафиксированы нецелевые расходы. Миллионы сомов потрачены на планы, которые так и не реализованы.

Нарушения в деятельности государственных предприятий — 11,7 миллиона сомов. Госпредприятие «Таласское рыбное хозяйство» нарушило свой устав, незаконно продав водоемы. В то же время в «Узгенском рыбном хозяйстве» 63,8 процента земельных участков, выделенных для выращивания рыбы, использованы для возделывания риса.

В Счетной палате подчеркивают, что эти финансовые нарушения указывают на острую необходимость серьезных реформ в деятельности министерства. С целью устранения этих недостатков и усиления бюджетной дисциплины результаты аудита будут переданы соответствующим государственным органам.