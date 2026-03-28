Общество

В Госагентстве физкультуры и спорта выявлены нарушения на 4,4 миллиона сомов

В Государственном агентстве физкультуры и спорта выявлены нарушения на 4,4 миллиона сомов. Об этом сообщает Счетная палата Кыргызстана.

По ее данным, финансовые нарушения на 4 миллиона 416,4 тысячи сомов установлены в ходе аудита исполнения бюджета за 2024 год. Из общего объема возмещению подлежит 1,2 миллиона. Возвращено 462,2 тысячи сомов.

Основная доля необоснованных трат пришлась на выплату заработной платы, не предусмотренной законодательством, — более 2,7 миллиона сомов. Еще 1,2 миллиона составили избыточные командировочные расходы. Чиновники также не представили документы на траты 485,7 тысячи сомов.
