Счетной палате Кыргызстана сократили аудиторов и расширили полномочия

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в Закон «О Счетной палате».

Документ предусматривает ряд существенных изменений в работе ведомства.

В частности, расширяются полномочия по аудиту.

Теперь СП КР сможет проверять не только предприятия с долей государства, но и любые юридические лица и предпринимателей, получивших государственные гарантии, поручительства или иные формы поддержки.

Одновременно значительно сокращается число аудиторов — с девяти до трех.

Также уточняются нормы, регулирующие деятельность ведомства. Вводится новая система аттестации сотрудников: первичная — через год после приема на работу, далее — раз в два года.

Изменения затронули и структуру управления. Высшим органом Счетной палаты закреплен совет, в состав которого входят председатель, аудиторы и должностные лица, утверждаемые приказом главы ведомства.

Кроме того, из закона исключены отдельные положения, в том числе касающиеся стандартов внешнего государственного аудита.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.