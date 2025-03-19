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Власть

Садыр Жапаров рассказал Верховному комиссару ООН, как в КР принимают закон о СМИ

Президент Садыр Жапаров встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, прибывшим в Бишкек с визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подчеркнул приверженность Кыргызстана демократическому развитию и построению правового государства. Он отметил, что в стране последовательно приводят законодательство в соответствие с международными стандартами.

«С 2021 года проводится масштабная инвентаризация законодательства, направленная на его оптимизацию и совершенствование, в том числе в части защиты прав и интересов граждан и юридических лиц», — заявил президент и добавил, что кабмин активно работает над гуманизацией уголовного права.

Он остановился на процессе принятия законов, регулирующих работу СМИ и неправительственных организаций, заверив, что все законодательные инициативы обсуждают с общественностью и заинтересованными сторонами. 

Садыр Жапаров напомнил, что КР трижды избирали в Совет по правам человека ООН, подчеркнув активную роль республики в международном сообществе и ее приверженность международным обязательствам в области прав человека.

Он выразил готовность к открытому и конструктивному диалогу со всеми международными партнерами по правам человека.

Фолькер Тюрк отметил позитивные новости, поступающие из Кыргызстана, касающиеся социально-экономического развития, обеспечения стабильности в регионе и проведения реформ. Он поздравил нашу страну с успешным завершением процесса делимитации границ с Таджикистаном.

Верховный комиссар ООН по правам человека особо подчеркнул важность участия гражданского общества в обсуждении актуальных проблем и вызовов, стоящих перед современным обществом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323364/
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