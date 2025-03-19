13:30
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине о прекращении огня продолжатся 23 марта — Белый дом

Переговоры о прекращении огня с участием российских официальных лиц продолжатся в воскресенье, 23 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает телеканал Fox News.

В интервью он сообщил, что с американской стороны в Джидду снова отправятся госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. При этом Стив Уиткофф не уточнил, кто примет участие в консультациях от РФ.

Читайте по теме
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: версия Белого дома

Отвечая на вопрос о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря, Стив Уиткофф сказал: «Я думаю, что оба этих вопроса уже согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это».

Представитель Белого дома также сказал, что предлагаемое США 30-дневное прекращение огня должно касаться «энергетики и инфраструктуры в целом».

В Кремле ранее сообщили, что по итогам переговоров с Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин приказал военным приостановить нанесение ударов по украинским энергетическим объектам на 30 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323250/
просмотров: 988
Версия для печати
Материалы по теме
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: версия Белого дома
Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Украина может отказаться от части территорий в обмен на гарантии безопасности
Перемирие. Госсекретарь США и глава МИД России провели телефонный разговор
Трамп назвал «сарказмом» свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа
Прекращение огня. Кремль прокомментировал встречу Путина и спецпосланника Трампа
Перемирие с Украиной. Белый дом заявил об «осторожном оптимизме»
Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на заявления Владимира Путина
Прекращение огня возможно, но... О каких нюансах сказал президент России
Временное прекращение огня с Украиной в Кремле назвали имитацией мирных действий
Популярные новости
На&nbsp;месте ипподрома &laquo;Ак-Кула&raquo; начали строить городок на&nbsp;60&nbsp;тысяч человек На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Чиновники рассказали, чем можно заменить самый дорогой препарат &laquo;Золгенсма&raquo; Чиновники рассказали, чем можно заменить самый дорогой препарат «Золгенсма»
Бизнес
Мифы, которые мешают взять выгодный кредит Мифы, которые мешают взять выгодный кредит
Депозит &laquo;Бай Бол&raquo;&nbsp;&mdash; приумножайте свой капитал с&nbsp;выгодой Депозит «Бай Бол» — приумножайте свой капитал с выгодой
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
19 марта, среда
13:20
Эркеайым Сейтказиева назначена акимом Иссык-Атинского района Чуйской области Эркеайым Сейтказиева назначена акимом Иссык-Атинского р...
13:20
В Италии вышла первая в мире газета, написанная искусственным интеллектом
13:15
Камчыбек Ташиев ответил Султанбаю Айжигитову по селу Достук, переданному РТ
13:05
Государству возвращено здание госаптеки в Алайском районе
13:00
Что ожидать в Бишкеке на выходных. Прогноз погоды на 20-23 марта