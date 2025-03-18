Закон о ратификации соглашения о финансировании и письма-соглашения (грантовое соглашение) между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития по проекту «Дополнительное финансирование для технической помощи для проекта Камбаратинской ГЭС-1» подписал Садыр Жапаров. Об этом сообщила пресс-службы главы государства.

Документы подписаны 9 сентября 2024 года в городе Бишкеке. Закон принят Жогорку Кенешем 27 февраля 2025-го.

Соглашениями предусмотрено обеспечение технической поддержки проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Общая сумма выделяемых средств — $13,6 миллиона, из них $11 миллионов — кредит МАР, $2,6 миллиона – грант. Средства выделяют на следующих условиях: