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Власть
Сюжет: Камбар-Ата-1

Более $13 миллионов получит КР на техподдержку строительства «Камбар-Аты — 1»

Закон о ратификации соглашения о финансировании и письма-соглашения (грантовое соглашение) между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития по проекту «Дополнительное финансирование для технической помощи для проекта Камбаратинской ГЭС-1» подписал Садыр Жапаров. Об этом сообщила пресс-службы главы государства.

Документы подписаны 9 сентября 2024 года в городе Бишкеке. Закон принят Жогорку Кенешем 27 февраля 2025-го.

Соглашениями предусмотрено обеспечение технической поддержки проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Общая сумма выделяемых средств — $13,6 миллиона, из них $11 миллионов — кредит МАР, $2,6 миллиона – грант. Средства выделяют на следующих условиях:

  • срок предоставления — 50 лет;
  • льготный период — 10 лет со дня подписания соглашений;
  • процентная ставка — 0;
  • комиссия за резервирование средств — 0,5 процента (ее размер устанавливает ежегодно советом директоров МАР).
Ссылка: https://24.kg/vlast/323213/
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