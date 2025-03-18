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Власть

На газификацию населению выдали только 3,2 процента из 1 миллиарда сомов

На льготные кредиты населению государственным банкам выделили 1 миллиард сомов, однако люди получили только 3,2 процента от этой суммы. Об этом заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Алишер Козуев.

«Эти кредиты должны были раздать людям под 8 процентов годовых. Однако банки под различными предлогами, вроде плохой кредитной истории человека и прочих, не дают эти деньги», — сказал Алишер Козуев.

Он обратился к представителям президента и кабина в парламенте, чтобы этот вопрос взяли на особый контроль.

В конце декабря 2024 года Министерство финансов сообщило, что «кыргызстанцы проигнорировали льготное кредитование на газификацию». На 19 декабря по проекту выдали всего 31,48 миллиона сомов кредитных средств. Это около 3 процентов от выделенной суммы. Кредитами воспользовались всего 249 субъектов.

Напомним, в марте 2024 года кабмин утвердил проект «Льготное финансирование по газификации Бишкека и Чуйской области», выделив на его реализацию 1 миллиард сомов. Его реализовали при участии ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323207/
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