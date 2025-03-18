Бюджетную поддержку возведения «Камбар-Аты-1» обсудили кабмин и Всемирный банк

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой.

Стороны обменялись мнениями по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с бюджетной поддержкой Всемирного банка, а также предложения по улучшению инвестиционного климата страны.

«Кыргызская Республика высоко ценит многолетнюю поддержку и партнерство со Всемирным банком. Он является не только основным партнером нашей страны, но и надежным союзником в реализации реформ, направленных на развитие», — сказал Адылбек Касымалиев.

Татьяна Проскурякова поздравила КР с успешным завершением вопросов о границе с Таджикистаном. Она выразила заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по масштабным проектам и другим вопросам, находящимся на повестке дня.