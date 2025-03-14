Прекращение огня. Кремль прокомментировал встречу Путина и спецпосланника Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом.

«Была предоставлена дополнительная информация российской стороне. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа», — сообщил он.

По словам Дмитрия Пескова, время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа будет определено после доклада Стива Уиткоффа американскому президенту.

Он добавил, что есть основания испытывать «осторожный оптимизм» по вопросу урегулирования в Украине. «Осторожный оптимизм США относительно украинского урегулирования оправдан после заявления Путина», — отметил пресс-секретарь главы РФ.

Он также сказал, что Россия не допустит, чтобы российскому бизнесу, занявшему ниши, которые освободились с уходом компаний Запада, что-то угрожало при их возвращении.

Владимир Путин 14 марта проведет международный телефонный разговор, сказал Дмитрий Песков, не уточнив, с кем запланирована беседа.

Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» по поводу возможного перемирия в Украине. В эфире Fox News чиновник Белого дома сказал, что не будет делать заявлений до того, как выскажется Дональд Трамп. При этом он добавил, что администрация испытывает осторожный оптимизм по поводу потенциального соглашения между Россией и Украиной.

Напомним, самолет Стива Уиткоффа накануне приземлился в московском аэропорту Внуково. Ряд СМИ сообщил, что его встреча с лидером РФ пройдет поздно вечером.

Сегодня ночью борт высокопоставленного американского чиновника вылетел из Внуково и направился в Баку.

Накануне Владимир Путин прокомментировал договоренности, достигнутые в Джидде (Саудовская Аравия), между представителями США и Украины о 30-дневном прекращении огня.