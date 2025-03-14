Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша

На заседании депутатской группы «Мекенчил» нардеп Бекмурза Эргешов попросил ввести в школах предмет по обучению вождению авто.

Он отметил, что раньше их обучали ПДД в школах.

«Нас учили управлять автомобилем, трактором. Я и на палате поднимал этот вопрос. Нужно ввести этот предмет для 10-11-х классах. У нас в автошколах по полтора года некоторые не могут сдать тесты. Все хотят водить машины. Сейчас выгоду получают только частные автошколы, но бог весть как там обучают. Поэтому будет правильно, если введете это как предмет в школах», — сказал Бекмурза Эргешов.

Министр образования Догдуркул Кендирбаева ответила, что в рамках 12-летнего обучения это предусмотрено.